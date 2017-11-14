İstanbul'a kar mı geliyor?

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli bir şekilde düşmesi ve İstanbul'da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, 'havaninnotlari' internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti. 20-23 Kasım arasında İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışına neden olabileceği aktarıldı. Uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde.

Değerlendirmede şöyle dendi:

“Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için ‘kar yağacak’ demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç.”