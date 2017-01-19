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Yaşam

İstanbul'a kar geri geliyor

Önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcaklıkları önemli derecede düşecek

19 Ocak 2017 17:55

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.  İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. 

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek.

Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 

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İstanbulkarkar yağışıMarmara Bölgesi

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