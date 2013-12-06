İstanbul'a kar geliyor

Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı hava geldiğini bildiren Meteoroloji kar yağışına ve soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı.

Cumartesi günü, kuzeyden gelen yağışlı hava sisteminin etkisiyle batı bölgelerinden başlayacak olan kar yağışı, pazar günü yurdun büyük bölümünde etkili olacak. İstanbul'da hafta sonu sıcaklık sıfırın altına düşecek ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü; doğu bölgelerinin doğusu dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yoğun kar, Hatay kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak şeklinde görülecek yağışların; Ege ve Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Karadeniz'de kuzeybatı (Karayel), Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü; Yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde devam edeceği, soğuk havanın ülke genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Kar yağışının; Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Rize, Artvin çevreleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yoğun olması bekleniyor. Rüzgarın; Karadeniz'de kuzeybatı (Karayel), Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü; ülke genelinde soğuk havanın etkili olmaya devam edeceği, Rize, Artvin, Sinop'un batısı, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Şu anki meteorolojik verilere göre; Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava ve kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yarın (Cumartesi) kuzeybatı kesimlerde, Pazar günü ülke genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava, kar yağışı, kuzey ve batı kesimlerde beklenen fırtına, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde etkili olacak buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karadeniz'de fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın hızını akşam saatlerinden itibaren artıracağı belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde (50-60 kilometre/saat) ve yer yer 8 şiddetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.