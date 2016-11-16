İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen , iki gündür devam eden soğuk havanın etkisini kaybedeceğini belirterek, "Geçici bir soğuma yaşanıyor. Batı bölgelerde yarından itibaren sıcaklıklarda ciddi artış bekliyoruz. Buna göre söz konusu yerlerde sıcaklık tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor" dedi. Şen'in verdiği bilgiye göre aralık ayına kadar kar beklenmiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının bu yılın başından beri mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve sık sık sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi. Benzer hava şartlarının sonbaharda da yaşandığını dile getiren Şen, şu andaki verilere göre bu durumun bir süre daha devam etmesini beklediklerini ifade etti.

İstanbul'da 5 dereceye kadar düştü

Prof. Dr. Şen, mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıklarının birkaç gündür oldukça gerilediğine işaret ederek, "Özellikle iki gündür ülke genelinde ciddi soğuk yaşanıyor. Hatta bazı bölgelerde kar yağışı da görüldü. Doğuya kar erken geldi diyebiliriz. Mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar, İstanbul'da 5 dereceye kadar bile düştü. Ancak bu normal bir durum. Çünkü gökyüzü açık olduğu için bu soğuma oldu. Sıcaklıklarda böyle dalgalanma olması da normal. Hatta bir süre daha hava sıcaklıklarının böyle dalgalı seyretmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Aralık sonuna kadar kar beklenmiyor



Soğuk havanın uzun sürmeyeceğini anlatan Şen, "Korkacak bir şey yok. Geçici bir soğuma yaşanıyor. Batı bölgelerde yarından itibaren sıcaklıklarda ciddi artış bekliyoruz. Buna göre söz konusu yerlerde sıcaklık tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Özellikle çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Vatandaşlarımız bunun tadını çıkarsın. Kasım sıcaklık ortalaması 11 derece. Sıcaklık bunun 7-8 derece kadar üzerine çıkıp 17-18 derece civarında seyredecek. Ay sonuna kadar da hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, yıl sonuna kadar hissedilir oranda soğuma beklemediklerinin altını çizerek, "Aralık'ın 15'inden sonra ancak soğuma bekliyoruz. Bu tarihe kadar kar beklemiyoruz. Belki bu yıl başına doğru veya sonra kar yağışı olabilir. Bu durum normal gözükmeyebilir ancak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu bu. Yani kasımda 17-18 derece normal değil ancak bu yıl bu sıcaklıklara alıştık. Bir süre daha da böyle devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmini