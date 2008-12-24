İstanbul'a ilk kar düştü, dona dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kar alarmı verildi. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde bulunan kar küreme ve temizleme araçları, TEM otoyolu, D-100 karayolu ve bağlantı yolları güzergahında devriye geziyor.Çok sayıda araç ve belediye personeli, olası kar yağışında trafiğin aksamaması için ana güzergahlarda hazır bekletiliyor.İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.Yıldırım, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışın bu sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor" dedi.Mustafa Yıldırım, kar yağışının Marmara'nın doğusu ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiğini kaydetti.Rüzgarın bugün kuzeybatı yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini ifade eden Yıldırım, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4-6 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin ve hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Yıldırım, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 1-4 derece arasında olmasının beklediğini, sıcaklığın 25 Aralık perşembe 0-5 derece, 26 Aralık cuma -1 ile 6 derece arasında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.Bugün sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının etkisini gece saatlerinde yitirmesinin öngörüldüğünü belirten Mustafa Yıldırım, soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin edildiğini belirtti.Yıldırım, kuvvetli karayel fırtınası ile birlikte görülecek yağışların getireceği don ve buzlanmanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli davranması gerektiğini sözlerine ekledi.Bu arada İstanbul'da bugün etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle polis, araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz kontrolü yapacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte bugünden itibaren kar yağışı beklendiği ifade edilerek, "Trafik akışının aksamaması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ilimiz genelinde, araçlar üzerinde bulundurulması zorunlu olan zincir, çekme halatı ve takoz kontrolü yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri bakımından tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bolu'da 2 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetre oldu.Öte yandan, Kartalkaya'daki otellerin işletmecileri, kar kalınlığının istenilen seviyeye gelmesiyle kayak sezonunun açılacağını söyledi.