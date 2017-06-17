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Yaşam

İstanbul'a ikinci televizyon kulesi geliyor

Yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nin Haziran 2017'de açıklaması bekleniyor

17 Haziran 2017 20:10

İstanbul'da televizyon ve seyir kulesi olarak planlanan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'nin hizmete girmesinin ardından şehirdeki diğer radyo ve televizyon kuleleri kaldırılacak. Projeye ilikşin bilgi veren Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Haziran 2017'de açılması planlanan Çamlıca TV Radyo Kulesi'nin dışında İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını, belirtti.

Kulenin teknik özelliklerini de aktaran Arslan, 221 metrelik beton yüksekliği bulunan kulenin tepe noktasına çıktıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kulenin duvar kalınları 120 santimetreden başlıyor, en tepede 60 santimetreye iniyor ve onun üzerine de anteni taşıyan 165 metrelik çelik konstrüksiyon olacak. Toplam yüksekliği zeminden 369 metre olacak.

 

"80 radyo yayın yapacak"

 

NTV'nin haberine göre: yapılan çalışmalarla, İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan kulelerinin kaldırılmasını amaçladıklarını söyleyen Arslan, birinci aşamada bölgede sadece TRT kulesinin kalacağını, İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını, yapılacak ikinci kuleden sonra da Çamlıca Tepesindeki TRT kulesinin de tamamen yıkılacağını söyledi.

Bakan Arslan, Çamlıca TV Radyo Kulesinin 49 kattan oluştuğunu , özellikle 33 ve 34'üncü katlarda seyir terası, 39 ve 40'ıncı katlarda da restaurant olacağını belirtti. Arslan, bu iki mekanın bütün İstanbul'u 360 derece görecek özellikle olacağının altını çizerek, ziyaretçilerin İstanbul'u çok yukarıdan izleyebileceğini dile getirdi.

 

İkinci televizyon kulesi geliyor 

 

Arslan planlanan bitiş tarihine ilişkin, "Bir taraftan testler yürüyor, bir taraftan kademelendirdikçe yeni işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu senenin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek." bilgisini verdi.

 

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