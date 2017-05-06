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Yaşam

İstanbul'a iki yeni metro hattı geliyor

"Dünyada birkaç şehirde insansız metro sistemi çalışıyor; bunlardan bir tanesi de İstanbul"

06 Mayıs 2017 19:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, iki yeni metro hattının sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Yeni hatlar, 10.9 km’lik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve 6.95 km’lik Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan olarak açıklandı. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Topbaş, “Hatlarımız 2020 yılında hizmete girecek. Artık uzak noktalar değil her taraf yakın olacak” diye konuştu.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının gecikme nedenine de değinen Topbaş, “Dünyada birkaç şehirde insansız metro sistemi çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul. Testleri çok uzun sürüyor. Öyle bir sistem kuruyorsunuz ki durmuyor. Her şeyde sistem tamamen otomatik çalışıyor. Bazı gecikmeler mecburen ortaya çıkıyor” dedi.

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