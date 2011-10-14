-İstanbul'a iki kent ormanı İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'a iki şehirden sonra iki kent ormanı kuracaklarını bildirdi. Eroğlu, 2003 yılından bu yana Türkiye genelinde 95 kent ormanı yaptıklarını, milli parkların sayısını da 33'ten 417'ye çıkardıklarını söyledi. İstanbul için de iki kent ormanı projeleri bulunduğunu belirten Eroğlu, ''Biri Anadolu biri de Avrupa Yakası'nda olmak üzere muhteşem iki tane kent ormanı kuracağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Yer seçimi yapıldı. Son bir sunum yaptıktan sonra Başbakan açıklayacak'' dedi. Kent ormanı içinde yürüyüş alanları, kafeteryalar, dinlenme alanı, yaban hayatı olacağını belirten Bakan Eroğlu, ''Proje muazzam. Dünyaya örnek olacak kent ormanı kurulacak'' diye konuştu. -Orman alanlarının üniversitelere tahsisi- Bakan Eroğlu, üniversitelerin kampüslerini ormanlık alanlarına kurmaları yönündeki taleplerle ilgili olarak da şunları söyledi: ''Orman Kanunu'nda 17. maddesi, ormanların hangi hallerde tahsis edileceğine ilişkin esasları belirliyor. Ben bu gibi ormanlık alanlarda, bilhassa bozuk orman alanlarında kampüslerin kurulmasına sıcak bakan bir kişiyim. Geçmişte bazı üniversitelere izin verilmiş. En azından kamu üniversiteleri için bozuk orman alanlarında kampüslerin kurulması faydalı. Ama bu konuda kanuni düzenleme yapılması lazım. Bazı illerden talep geldi. Bu gibi yerlerde yeşili tahrip etmemek kaydıyla, hem işletme, hem bakım, hem de gençlerde orman sevgisinin oluşması açısından önemli. Kanunu düzenleme konusunda çalışma var. Tamamlandıktan sonra Başbakana arzedeceğiz.'' Bakan Eroğlu, İstanbul'a kurulacak yeni şehrin de maden alanlarına kurulacağını belirterek, böylece hem bozuk alanların düzenleneceğini, hem de örnek şehircilik anlayışının ortaya çıkacağını söyledi. Eroğlu, ayrıca depreme dayanıklı binaların yerleşim alanları ile ticaret alanlarının oluşması açısından bu projenin önemli olduğunu ifade ederek, bu alanlarla ilgili de düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.