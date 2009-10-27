İstanbul'a havaray geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Atatürk Oto Sanayi Sitesi-Darüşşafaka arasında tünel çalışmaları tamamlanan metroda döşenmeye başlanan raylara ilk kaynağı yaptı. Topbaş, metro hattına diğer yerleşimlerden yolcu taşımak için talep olan yerlerden “Havaray” sistemi kuracaklarını söyledi.



Kadir Topbaş burada yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2008'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi metro istasyonunun açılışını yaptıklarını, şu anda ise Oto Sanayi ile Darüşşafaka arasındaki 2 bin 622 metrelik metro hattındaki rayların kaynak çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.



“İnşallah Aralık 2009'da test sürüşlerine başlayacağız” diyen Topbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“2010 yılı içerisinde de hem Darüşşafaka, hem de Hacıosman'ı metro sisteminin içine alacağız. Böylece Şişhane'den 18 kilometrelik kesintisiz ulaşımı getirmiş oluyoruz. Metro hattı 2012 sonunda da Yenikapı'ya inecek ve 22 kilometrelik bir metro hattını tamamlamış olacağız. Bu hatta tek yönde saatte 70 bin kişiyi taşıyacağız. Yenikapı'dan Hacıosman Mahallesi'ne 30 dakikada gelinecek. Galatasaray Stadyumu'nun karşısındaki Seyrantepe İstasyonu'nda önümüzdeki ay başı gibi test sürüşlerine başlayacağız. Stattan önce metro bitiyor. Bizim arzumuz, yerleşimler oluşmadan oranın ulaşımını tamamlamak.”



Topbaş, metronun Çayırbaşı'na kadar ulaştırılacağını, böylece Sarıyer'de yaşayanların da Yenikapı'ya rahatlıkla ulaşacaklarını ifade ederek, “Böylece toplu taşımayı İstanbul'da ağırlıklı hale getirmiş oluyoruz” dedi.



Hummalı ve zorlu bir çalışmanın, yerin 28,5 metre altında devam ettiğini, yukardaki insanların bu çalışmanın farkında olmadığını kaydetti.



Bugün gerçekleştirdikleri ray birleştirme çalışmasında yeni bir yöntem kullandıklarını belirten Topbaş, 18 metrelik parçalar halindeki rayları 3 bin 500 derece ısıyla kaynak yaptıklarını ve bu sayede metroların ray üzerinde geçişi sırasında sallantı yaşanmayacağını bildirdi.



Metroya Havaray



Kadir Topbaş, metro hattına diğer yerleşimlerden yolcu taşımak için talep olan yerlerden “Havaray” sistemi kuracaklarını kaydederek, “Boğaziçi Üniversitesinin de bulunduğu Hisarüstü'nden Levent ve Gayrettepe istasyonlarına, Emniyetevler'den Sanayi Mahallesi'ne havarayla ulaşılacak. Havarayın proje çalışmaları yapılıyor” diye konuştu.



Toplu ulaşım çalışmalarında küçümsenemeyecek mesafeler aldıklarını, 4. Levent'ten Seyrantepe de dahil Darüşşafaka hattının maliyetinin 487 milyon Avro olduğunu ve ciddi paralar harcandığını anlatan Topbaş, 1350 kişinin bu hatta, 2 bin 500 kişinin de Kadıköy-Kartal hattında çalıştığını belirtti.