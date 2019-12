İstanbul'a göktaşı düşse etkileri ne olur?

Bunun ayrıntılarını gösteren çalışma Carlos Labs tarafından hazırlanmış: Ground Zero (Sıfır Noktası) adlı Javascript uygulamasında, istediğiniz bomba türünün ya da göktaşının düşmesini istediğiniz noktayı Google Map üzerinden seçiyor ve ardından "Nuke it!" (Bombala) tuşuna basıyorsunuz. Bombanızın etki alanı harita üzerinde gösteriliyor.Seçebileceğiniz veya deneyebileceğiniz bombalar arasında ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı Little Boy, ondan üç gün sonra Nagasaki'ye attığı Fat Man, Sovyetlerin ilk termonükleer denemesinde kullanılan ve Amerikalılarca Joe-4 olarak adlandırılan bomba, yine Rusların 100 megatonluk TNT gücündeki Tsar Bombası var.İnsanın kanını donduran söz konusu silahların etki alanlarının ne büyüklükte olduğunu ya da olabileceğini görmek açısından ilginç bir çalışma.Ekran resminde San Francisco'nun büyük çoğunluğunu vuran Amerikan yapımı B61 bombasının etkisi görülüyor. Amerikan Bilim adamları Federasyonu'nun da aynı ya da benzer verileri kullandıkları görülüyor.Federasyon, en ortadaki daire içindeki birçok binanın tamamen yıkılacağını, bir sonraki dairedeki alanda ise yangınlar çıkacağını ve en dıştaki bölgelerin patlamanın şok dalgasından büyük zarar göreceğini belirtiyor.Renkli dairelerin ne anlama geldiğini anlamak için, Amerikan ordusunun nükleer silah testlerinin bazı görüntülerine ve Enerji Departmanı'nın Tarihi Test filmleri sayfasına göz atabilirsiniz.