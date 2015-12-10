İstanbul'a göçen Bitlisli elektrogitar üreticisi: Bizi batıya göç etmeye zorlayan çatışmalar son bulmalı!

Hizan'da ceviz ağacından ürettiği elektrogitarları 12 ülkeye satan Bitlisli Faruk Yılmaz, artan çatışmalar nedeniyle köylerden ham madde temin edemeyince iş yerini İstanbul'a taşıdı. Diyarbakır merkezli ekonomi dergisi Abori'nin Aralık sayısına konuşan Yılmaz, "Bu olaylar benim gibi çok sayıda esnaf, sanatkâr ve işvereni olumsuz etkiledi. Bizi batıya göç etmeye zorlayan bu olayların son bulmasını istiyoruz" dedi.

Bölgede yeniden başlayan çatışma ve gerilim, elektrogitarların üretildiği Bitlis’in Hizan ilçesindeki atölyenin sahibi Faruk Yılmaz'ı da olumsuz etkiledi. İlçedeki atölyesinde internetteki videolardan faydalanarak ceviz ağaçlarından rock müzik yapanların kullandığı elektrogitarları üreten Yılmaz, olaylar nedeniyle yurt dışından sipariş alamadığı için Hizan'dan İstanbul'a göç ederek yeni bir atölye kurdu.

"Çatışmalar başladı, üretim durdu"

Çözüm sürecinde, köylerdeki meyve vermeyen ceviz ağaçlarını keserek gitar ürettiğini belirten Yılmaz, İstanbul’da tekstil işi yapan bir arkadaşının atölyesinde üretime devam ettiğini söyledi.

İlçeye bağlı Horozdere, Nurs ve civar köylerden getirdiği ceviz ağaçlarından yılda 25-30 arası el yapımı gitar ürettiğini ve bunları yurt dışına sattığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çözüm sürecinde köylerden gece saatlerinde bile ağaç getirdik. Olayların başlamasıyla ağaç getiremediğim için üretim yapamadım ve verilen siparişleri karşılayamadım. Olaylardan dolayı insanlar doğuya gelmez oldu, siparişler durdu. Borçlarımı ödeyemez ve ailemin geçimini sağlayamaz oldum. Bu nedenle İstanbul'a göç ederek yeni bir atölye kurdum. Gitar üretimini burada yapacağım. Bu olaylar benim gibi çok sayıda esnaf, sanatkar ve iş vereni olumsuz etkiledi. Bizi batıya göç etmeye zorlayan bu olayların son bulmasını istiyoruz. Huzurun olduğu her yerde üretim olur."

150 elektrogitar yaptı

Hizan'da 4 yıl boyunca ürettiği 150'ye yakın elektrogitarın, Meksika, Yunanistan, Norveç, İtalya, ABD, Kanada, Çin ve Avustralya'nın da olduğu ülkelerde büyük ilgi gördüğünü anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Çözüm sürecinde satışlarımız çok iyiydi. Son 3 yıldır herkesin büyük hayalleri vardı. İnsanlar bu süreçte kurduğu büyük hayallerini daha da ileriye götürmek istedi ancak son aylarda yaşanan olaylar işlerimizi tamamen altüst etti. İnşallah hayallerimiz suya düşmez.”