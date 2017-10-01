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Yaşam

İstanbul'a getirilen Kenan Sofuoğlu, tedavi altına alındı

Sofuoğlu ambulans uçakla Fransa'dan İstanbul'a getirildi

01 Ekim 2017 18:01

Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçirdiği kazada bel ve kalçasında kırık oluşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Fransa’daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza yapan, bel ve kalçasında kırık bulunduğu tespit edilen Sofuoğlu, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından ambulans uçakla Fransa'dan İstanbul’a getirildi.

Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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