İstanbul'a gelen turist sayısında rekor artış

İstanbul 'u, bu yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7'lik artışla 8 milyon bin 108 kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kenti ocak ayında 451 bin 662, şubat ayında 494 bin 124, mart ayında 659 bin 826, nisan ayında 818 bin 788, mayıs ayında 867 bin 511, haziran ayında 939 bin 508, temmuz ayında 966 bin 337, ağustos ayında 950 bin 62, eylül ayında 940 bin 156, ekim ayında 913 bin 134 kişi olmak üzere toplam 8 milyon bin 108 kişi gezdi. Eylül sonu itibariyle Türkiye 'ye gelen her 4 yabancıdan 1'i de İstanbul'u tercih etti.

Kente gelenlerin 449 bin 258'ini Karaköy limanına gelen günübirlik ziyaretçiler oluştururken, geçen yılın ocak-ekim ayları toplamına göre bu yıl, havayolu ile gelişler yüzde 17'lük artışla 7 milyon 492 bin 717'e ulaştı, denizyolu ile gelişler ise yüzde 1,2 azalarak 508 bin 391 olarak gerçekleşti.

En çok Almanlar geldi

Bu yılın 10 aylık döneminde kente gelenlerin ülkelerine bakıldığında, ilk sırayı yüzde 11,6 ile Almanlar aldı.

Almanları yüzde 5,6 ile Ruslar, yüzde 5,3 ile Amerikalılar, yüzde 4,7 ile İngilizler, yüzde 4,6 ile Fransızlar ve İtalyanlar, yüzde 4,4 ile İranlılar, yüzde 2,8 ile Hollandalılar, yüzde 2,3 ile Iraklılar, yüzde 2,2 ile Libyalılar, yüzde 2,1 ile İspanyollar, yüzde 2,1 ile Azeriler, yüzde 2 ile Ukraynalılar ve Japonlar, yüzde 1,9 ile Suudi Arabistanlılar izledi.

Aynı dönemde İstanbul'u, Suriye 'den 51 bin 770, Myanmar 'dan 324, Burma'dan 3 kişi ziyaret ederken, Fildişi Sahili, Faroe Adaları, Marshall Adaları, Micronesia, Antartika ve Cook Adaları'ndan birer kişi gezdi.

Arap ziyaretçi sayısında yüzde 54'lük artış

Geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl İspanya , Türkmenistan ve Yunanistan 'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 1 ile 3 arasında azalma yaşanırken, diğer ülkelerden gelen turist sayılarında ise yüzde 10 ile 30 arasında artış oldu.

Arap ülkelerinde gelen yabancı sayısı geçen yılın 10 aylık dönemine göre toplamda yüzde 54 artarken, yüzde 544,4'lük artışla Libyalılar başı çekti.

Aynı dönemde, İstanbul'a gelen yabancı sayısının yüzde 14,6'sını Arap ülkelerinden gelen ziyaretçiler oluşturdu. Kenti Arap ülkelerinden gelen toplam 1 milyon 166 bin 319 kişinin, 182 bin 116'ini Iraklılar, 173 bin 797'sini Libyalılar ve 155 bin 807'sini Suudi Arabistanlılar oluşturdu.

Yatak kapasitesi 120 bini geçti

İstanbul'da, tüm gruplar ve şubeler dahil toplam 2 bin 413 adet acenta bulunuyor.

Kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı 'ndan “İşletme Belgeli” toplam 411 konaklama tesisi, Avrupa yakasında 64 bin 673, Anadolu yakasında 7 bin 737 olmak üzere toplamda 72 bin 410 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Bu sayı, belediye belgeli konaklama tesislerinin yatak kapasitesi de eklendiğinde 120 bini geçiyor.

Ayrıca, bakanlıktan yatırım belgesi alarak inşası devam eden toplam 35 bin 842 yatak kapasiteli konaklama tesisi bulunuyor.

Kentte, 90 bin 538 kapasiteli 416 adet yeme, içme ve eğlence tesisi hizmet verirken, 2 bin 833 kişi kapasiteli yeme-içme ve eğlence tesisinin ise inşası devam ediyor.