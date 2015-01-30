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Politika

İstanbul'a gelen Erdoğan'ı, eski bakan Bayraktar karşıladı

İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nden çıkarken eski bakan Erdoğan Bayraktar ile kısa bir süre sohbet etti

30 Ocak 2015 22:40

Kırşehir'de 'Geycek Rüzgar Enerji Santral'i tesisleri açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan'ın Devlet Konukevi'nden çıkarken eski bakan Erdoğan Bayraktar ile kısa bir süre sohbet ettiği görüldü.

Özel 'ANA' adlı uçakla saat 19.00 sıralarında eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ve diğer ilgililer karşıladı. 

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