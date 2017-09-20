İstanbul'a gelen Arap turist sayısı yüzde 36.7 arttı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL’a Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. 2016 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 303 bin 631 olan Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 36.7 artışla 1 milyon 782 bin 536’ya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı Ağustos ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artışla 1 milyon 247 bin 384 kişiye ulaştı. Yılın ilk 8 ayında ise İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdi. İstanbul, Ocak-Ağustos ayları arasında 6 milyon 952 bin 86 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul, son 8 ayda yaklaşık 7 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ALMANYA’DAN

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında ise ilk üç yine değişmedi. 656 bin 428 kişi ile birinci olan Almanya’yı, 526 bin 84 kişi ile İran ve 413 bin 273 kişi ile de Suudi Arabistan takip etti.

ARAP ÜLKELERİNDEN GELENLERİN SAYISINDA YÜZDE 36.7’LİK ARTIŞ

Son birkaç yılın verileri incelendiğinde, İstanbul’a Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında ve ziyaretçiler arasındaki oranlarında da her geçen yıl artış olduğu görülüyor. 2016 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 303 bin 631 olan Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 36.7 artışla 1 milyon 782 bin 536’ya ulaştı.

