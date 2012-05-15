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Yaşam

İstanbul'a fırtına ve dolu uyarısı

İstanbul'un Anadolu yakası ile Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece civarında sağanak yağışlar, saat 18.00'e kadar kuvvetli olacak

15 Mayıs 2012 20:22

İstanbul'da başlayan sağanak yağışın etkisini arttırarak, kısa süreli fırtınaya dönüşecek.  Kuvvetli yağışlar, yer yer dolu şeklinde düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, öğleden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra, güney ve güney batı yönünden gelen kuvvetli rüzgar, İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Rüzgarın, yağışla birlikte zaman zaman hızını arttırarak kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
 
İstanbul'un Anadolu yakası ile Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece civarında sağanak yağışlar, saat 18.00'e kadar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlar, yer yer dolu şeklinde düşecek.
 
Kısa süreli fırtına, İstanbul Boğazı'nda da etkili olacak. Denizde 4-6 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgar, yağışın da etkisiyle 7 kuvvetine çıkacak.
 
Öte yandan, İstanbul'da yarın yağışlar, öğle saatlerinde başlayacak, akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek.

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