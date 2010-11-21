-İSTANBUL'A DÖNÜŞTE YOĞUNLUK YAŞANMADI İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler kente dönerken Anadolu Yakası'ndaki gişeler ve köprülerde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İstanbul'a dönen vatandaşların bulunduğu araçlar, otoyol ve köprülerin ücretsiz olması nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinden rahatlıkla geçerken, KGS gişelerinde geçişlerin ücretsiz olduğunu bilmeyen bazı vatandaşlar ise kartlarını okutarak geçmeye çalıştı. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de trafik yoğunluğu yaşanmadı. -HAYDARPAŞA TREN GARI- İstanbul'a trenle dönen vatandaşlar ise Haydarpaşa Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu. Gar yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayram dönüşü yolcu yoğunluğu normal günlere göre yüzde 40 daha fazla olurken, trenlere vagon eklenerek artan yolcu talebine cevap verildi. Yetkililere göre tren yolculuğunu en fazla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu'ya tatile giden yolcular tercih etti.