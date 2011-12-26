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Yaşam

İstanbul'a demiryolu iki yıl ulaşıma kapalı!

İzmit-İstanbul demiryolu, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapımı için Şubat ayından itibaren 2 yıl süreyle

26 Aralık 2011 02:00

T24 - İzmit-İstanbul demiryolu, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapımı için Şubat ayından itibaren 2 yıl süreyle ulaşıma kapanıyor. 



TCDD, 1 Ocak 2012 Pazar gününden itibaren araştırma ve zemin etüdü çalışmaları yapılacağından Köseköy-Gebze kesiminde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında hattın trafiğe kapatılacağını ve trenlerin işletilmeyeceğini bildirdi. Şubat'tan itibaren hat iki yıl boyunca kapalı kalacak.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara-İstanbul arasını 3 saate indirecek Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmaları nedeniyle Köseköy-Gebze hattı üzerinde işletilen yolcu ve yük trenleriyle ilgili, yerel yönetimlerle de görüşülerek, yeni trafik düzenlemesine gidildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 1 Ocak 2012 Pazar gününden itibaren, hatta araştırma ve zemin etüdü çalışmaları yapılacağından, Köseköy-Gebze kesiminde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında hattın trafiğe kapatılacağı ve trenlerin işletilmeyeceği ifade edilerek, bu süreç içerisinde şu trafik düzenlemelerinin yapıldığı kaydedildi:

''1-Haydarpaşa-Eskişehir-Haydarpaşa arasında işleyen Eskişehir Ekspresi'nin seferlerine ara verildi.

2-Haydarpaşa-Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi, Ankara-Kars-Ankara arasında işletilecek. Ekspresin, Haydarpaşa-Ankara-Haydarpaşa seferlerine ara verildi.

3-Ankara-Haydarpaşa arasında işleyen Başkent Ekspresi'nin Haydarpaşa'dan hareket saati 10.30'dan 08.00'a alındı.

4-Ankara-Haydarpaşa arasında işleyen Boğaziçi Treni'nin Haydarpaşa'dan hareket saati 13.00'dan 14.00'a alındı.

5-Eskişehir-Haydarpaşa arasında işleyen Cumhuriyet Ekspresi'nin Haydarpaşa'dan hareket saati 13.30'dan 14.30'a alındı.

6-Haydarpaşa-Adapazarı-Haydarpaşa arasında işletilen bölgesel ekspres trenlerinden Haydarpaşa'dan 08.15, 10.40, 12.40 ve 13.20; Adapazarı'ndan ise 09.20, 11.20, 12.40 ve 13.40 saatlerinde hareket eden bölgesel ekspres trenleri çalışmayacak.'' 


Asıl kapanış şubat ayında 

1 Şubat'tan itibarense demiryolu tamamen ulaşıma kapatılacak. Yüksek Hızlı Tren projesi için yapılacak çalışmalar 2013'e kadar sürecek.

Çalışma süresince başka alternatif olmadığı için her gün demiryolu hattını kullanan binlerce kişi ile üniversite öğrencileri karayolunu kullanmak zorunda kalacak. Kocaeli Valiliği mağduriyet yaşanmaması için Gebze-İzmit arasına ek otobüs seferleri koyacak.

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