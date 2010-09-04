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Yaşam

İstanbul'a da yağış geliyor!

Trakya bölgesinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Trakya bölgesinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bölgelerde ve bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden sonra Trakya'da aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek



BAZI İLLERDE HAVA DURUMU


Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Avrupa yakası aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (28)

ANKARA: Az bulutlu ve açık (31)

İZMİR: Az bulutlu ve açık (31)

ADANA: Az bulutlu ve açık (35)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık (33)

SAMSUN: Parçalı bulutlu (25)

ERZURUM: Parçalı bulutlu (30)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (38)


BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

EGE: Az bulutlu ve açık geçecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, Doğu Karadeniz kıyıları çok bulutlu geçecek.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.

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