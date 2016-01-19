İstanbul'a Cuma günü yeniden kar geliyor

Kar yağışı İstanbul'u bugün terk ediyor ama Cuma günü yeni bir kar dalgası daha geliyor.

İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerine doğru Avrupa, öğleden hemen sonra ise Anadolu Yakası'nı terk etmesi bekleniyor. Kar yağışı, Cuma gününden itibaren, yeniden ay sonuna kadar molalarla devam erecek.

İstanbullular güne, aralıklı kar yağışlı gökyüzüyle başladı. Bu sabah 07.00 itibariyle bazı semtlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

Kar kalınlıkları; Hadımköy: 25cm, Tuzla-Tepeören, Arnavutköy, Beykoz-Karlıtepe, Sultangazi: 20cm, Başakşehir, Sarıyer-Çayırbaşı, Çatalca’nın köyleri, Çekmeköy: 15cm Çamlıca, Rumeli Feneri, Kâğıthane: 13cm, Ümraniye, Alibeyköy: 10cm, Bakırköy, Beylikdüzü, K.Çekmece, Şile: 6cm, diğer semtlerde ise 3 ila 5cm aralığında ölçüldü.

Kar yağışının öğle saatlerine doğru Avrupa, öğleden hemen sonra ise Anadolu yakasını terk etmesi bekleniyor.

Ancak, yağışlar şimdilik sona erse de peş peşe gelmesini beklediğimiz soğuk hava dalgaları ile 1 Şubat’a kadar kar havası devam edecek.

Perşembe yeniden başlaması beklenen yağışların, önce karla karışık yağmur, cuma gününden itibaren ise, yeniden kar şeklinde ay sonuna kadar molalarla devam etmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava ile sıcaklıklar 12 ile 14 derece birden azaldı.

Yağışın dinmesiyle sıcaklıklar birkaç derece artışa geçecek olsa da, cuma ve sonraki günleri yeniden azalarak -5 ila 3 °c aralığında seyredecek.