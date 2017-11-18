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Çevre

İstanbul'a Central Park'ın 3 katı büyüklüğünde bir şehir parkı yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, parkın 8 bin 500 dekarlık alana yapılacağını açıkladı

18 Kasım 2017 20:58

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Beykoz'da New York'taki Central Park'ın 3 katı büyüklüğünde bir şehir parkının yapılacağını söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolunu ağaçlandırma projesi kapsamında Çekmeköy - Kuzey Marmara bağlantısındaki fidan dikme töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, "Beykoz'da ABD'daki New York Central Park'ın üç katı büyüklüğünde bir alanı, 8 bin 500 dekarlık alanı, Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı'nı hazırladık.

Nasıl ki Belgrad Ormanı, Fatih Ormanı var. Buna da Kanuni ormanı diyelim. 7 kapısı var. Muhteşem, içinde her şeyi var. Oturma mekanları, dinlenme mekanları, hatta kuşların bulunduğu bir park, aşağı yukarı çok muhteşem bir yer oldu. Açılışını sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü an 2018 yılı içerisinde yapacağız" diye konuştu.

 

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