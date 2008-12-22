İstanbul'a çarşamba kar yağacak

İstanbul'da hava sıcaklığı azalmaya devam ederek mevsim normallerinin altına inecek. Çarşamba günü kente yılın ilk karının düşmesi bekleniyor.



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, kentte mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığının, sağanak yağışla birlikte düşmeye başladığını söyledi.



Yağışlı havanın bugün ve yarın da devam etmesinin beklendiğini ifade eden Yıldırım, hava sıcaklığının önümüzdeki hafta düşmeye devam ederek mevsim normallerinin altına ineceğini kaydetti.



Yıldırım, bugün hava sıcaklığının sağanak yağışlı 10 derece olmasının beklendiğini belirterek, "Pazartesi sağanak yağışlı 8, salı sağanak yağışlı 6 ve çarşamba karla karışık yağmurlu, yüksek yerlerde kar yağışlı 5 derece olarak bekleniyor" diye konuştu.



Yurdun, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisinde bulunduğunu dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin bu yağışlı havaya ilave olarak pazartesi akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına gireceğini vurguladı.



Yıldırım, özellikle pazartesi akşam saatlerinde rüzgârın yıldız ve poyrazdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

