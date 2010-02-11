İstanbul'a çamur yağdı

T24- İstanbul'a gece yarısı çamur yağdı. Sabah araçlarını çamurla kaplı gören vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayarak aralıklı olarak yağmaya başlayan yağmur gece yarısı yerini çamura bıraktı.





5 günlük hava tahmini



Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarını çamur içinde buldu. Vatandaşlar ilk iş olarak ellerine hortum ve fırça alarak araçlarını temizlemeye başladılar. Aracını kendi imkanıyla temizleyemeyenlar ise soluğu oto yıkamacılarda aldı. Durum en çok oto yıkamacıların işine yaradı. Oto yıkama dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, araçların çamur içinde görünce şaşırdıklarını ifade ederken oto yıkamacılar ise işlerinin açıldığı belirtti.



Lodos'tan kaynaklandı

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, kuvvetli lodostan dolayı “toz taşkınlarının” yaşanabildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız arabalarının üzerinde çamur görebilir. Bu normal bir olay” dedi.



Yıldırım, her lodostan sonra, “çamur mu yağdı” gibi haberlerin ya da söylentilerin çıkabildiğini kaydetti.



Yıldırım, “Güneyde kuvvetli rüzgar ve lodos olduğu zaman, toz taşkını olabiliyor. Vatandaşlarımız arabalarının üzerinde çamur görebilir. Bu normal, sıkça karşılaştığımız bir olay. Çok fazla, anormal bir çamur olayı da yok. Normal bir durum” diye konuştu.



İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur beklediklerini ifade eden İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Yıldırım, “Avrupa yakasında yarın, Cumartesi ve Pazar günü sağanak yağış gözüküyor. İstanbul'da hafta sonuna kadar aralıklı sağanak yağış bekliyoruz. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor” dedi.



Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış



Türkiye'nin büyük bölümünde görülecek yağışların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise bu gün 2-4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Antalya, Isparta ve Burdur ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek.



Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, güney ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/s) esecek.



Marmaris'te fırtına



Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreyi fırtına nedeniyle denizci ve balıkçılara, “denize açılmayın” uyarısı yapıldı.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabaha karşı başlayan fırtına, zaman zaman şiddetini arttırarak saatte 80 kilometreye ulaşıyor.



Rüzgarın hızına göre boyu 3 ile 4 metre arasında değişen dalgalar, yat limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli bulunan teknelere zor anlar yaşattı. Yola taşan dalgalar nedeniyle araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekiyor.



Denizcileri ve balıkçıları denize açılamamaları konusunda uyaran meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gün boyunca etkisini sürdüreceğini kaydetti.



Fırtına nedeniyle Marmaris'in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, Çetibeli Köyü'nde bir ağaç Marmaris-Muğla kara yoluna yıkıldı. Bir süre trafiğin aksamasına neden olan ağaç, iş makinesinin yardımıyla yoldan kaldırıldı.



Hava sıcaklığının en yüksek 17 derece ölçüldüğü ilçede, lodosla birlikte aralıklarla yağan yağmur da etkili oluyor.



Kuvvetli yağış

Yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Antalya, Isparta ve Burdur ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın, güney ve iç bölgelerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, başta soba zehirlenmeleri olmak üzere meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vs) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Buzlanma ve don olayları

Türkiye'nin doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don hadisesi beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Muhtemel çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyo





















Bölgelere göre hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre bölgelere göre tahminler şu şekilde olacak:



Marmara



Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak, kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Akdeniz



Parçalı çok bulutlu, Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





İç Anadolu



Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas) aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz



Parçalı çok bulutlu, bölge geneli hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz



Parçalı çok bulutlu, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevreleri kısa süreli ve hafif yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu



Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Erzurum'un güney kesimleri kısa süreli ve hafif olmak üzere yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, Muş, Bingöl, Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgenin kuzey ve doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı çok bulutlu, zamanla Adıyaman çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge geneli hafif yağmurlu geçecek.





Amerika Birleşik Devletleri de tarihinin en sert kışını yaşıyor

ABD'nin başkenti Washington, tarihinin en sert kışını yaşıyor. Washington'da cuma gününden bu yana etkili olan yağışlar sonucunda kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı. Bu rakama en yakın değer 1898 yılında 138 santimetre olarak kaydedilmişti.





















ABD'nin kuzeydoğu eyaletleri hafta sonu görülen kar fırtınasının izleri silinmeden yeni bir fırtınayla karşı karşıya kaldı.



Salı günü öğleden sonra başlayan ve çarşamba gecesine kadar devam eden fırtına, başkent Washington ve çevresinde hayatı felç etti.



Son yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 70 santimetreye, bazı bölgelerde ise 1 metreye ulaştı.





ABD'liler evlerinde mahsur kaldı



Karla birlikte rüzgarın da etkisini artırması sonucu başkent ve çevresinde yaşayan Amerikalılar tam anlamıyla evlerine hapsoldu.



Washington'da, Virginia ve Maryland eyaletlerinde cuma gününden bu yana okullarda eğitim ara verildi.



Devlet daireleri de hafta başından bu yana kapalı. Federal kurumların tatil edilmesinin devlete günlük maliyetinin 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.



Günlerdir kentte sadece acil durum personeli işbaşı yapıyor. Başkan Obama mesaisine devam ederken, Kongre de çalışmalarını büyük ölçüde askıya almış durumda.



Temsilciler Meclisi'nde de tüm oylamalar 22 Şubat'a kadar ertelendi. Hemen hemen bütün özel işyerleri de kapılarına kilit vurdu.



Enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı. Televizyonlardan Amerikalılara sürekli olarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor, yiyecek depolamaları tavsiye ediliyor.



Market raflarında temel besinleri -süt, yumurta, ekmek, şeker ve un- bulmak artık neredeyse imkansız. Yolların kapalı olması nedeniyle marketlere yeni ürün sevkiyatı da yapılamıyor. Belediyeler halkı yoğun kar birikmesi nedeniyle çatı çökmelerine karşı uyardı.





Ulaşım durma noktasında



Kar yağışının aralıksız devam etmesi kentte kar temizleme çalışmalarını imkansız hale getirdi. Çevre mahallelerin merkezle bağlantısının hala rahatlatılamadığı kentte, otoyollar ve ana yolları temizleme çalışmaları karın hızına yetişemedi.



Kent merkezindeki sokakların temizliğinin çok yavaş ilerlediği gözlemlendi. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların da bazı bölgelerde yolları kapattığı bildiriliyor.



Kentte toplu taşımada da ciddi sorunlar yaşanıyor. Tüm otobüs ve tren seferleri iptal edildi. Metro seferleri de günlerdir sadece yeraltında bulunan hatlarda devam ediyor.



Washington'da iç hat seferlerinin yapıldığı Ronald Reagan havaalanında da tüm uçuşlar iptal edildi. Uluslararası uçuşların yapıldığı Dulles ve Baltimore havalimanlarında da seferlerin büyük bölümü gerçekleştirilemiyor. Chicago, New York ve Philadelphia'daki havaalanlarında da birçok uçuş ertelendi.





Karın keyfini çıkaranlar da var

Tüm olumsuz koşullara rağmen, çocuklar ve bazı kent sakinleri karın keyfini çıkarttı. Çocuklar kentin parklarında kızaklarıyla kayarken, bazı Amerikalılar da Washington sokaklarında kayaklarıyla farklı bir deneyimin keyfini sürüyor

