İstanbul'a çalışmak için gelmişlerdi; iki Rojavalı genç, MİT ve Emniyet'in raporuna rağmen 1 yıl tutuklu kaldı

Star Medya Grubu önünde fotoğraf çektiği sırada binanın güvenlik görevlisi tarafından keşif yaptığı düşünülerek şikâyet edilen ve ardından gözaltına alınıp tutuklanan Rojava’lı Ruken Remo ve Heysem Hanan, MİT ve Emniyet’in aylar önce duruşmaya gönderdiği “Herhangi bir terör örgütü ile bağlantılıları yoktur” raporuna rağmen 1 yıl 1 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. İki Rojavalı gencin İstanbul'a çalışmak için geldiği bilgisi aktarıldı.

İstanbul 23 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Remo ve Hanan’ın atılı suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar verdi. Karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Ruken Remo, iş bulmak amacıyla yardım istediği Heysem Hanan’la 31 Ekim 2016 tarihinde Star Medya Grubu önünde buluştu. Buluşma sırasında Hanan’ın evden bir şey almak için yanından ayrıldığı sırada Remo, çevrenin fotoğraflarını çekmeye başladı. Star Medya’nın güvenlikçileri tarafından keşif yaptığı iddiasıyla polise ihbar edilen Remo, gözaltına alındı. Arkadaşına ulaşamayan Hanan, telefonla aradığı sırada polisin çağırması üzerine gittiği karakolda gözaltına alındı. İki isim terör eylemine hazırlık amacıyla keşif yaptıkları ve YPG üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Remo’nun cep telefonunda çıkan Abdullah Öcalan’a ait fotoğraflar, Murat Karayılan’a ait videolar, PKK/KCK’ye ait fotoğraflar ve YPG bayrağının fotoğrafları tutuklanmaya delil olarak gösterildi.

"Ailemi geçindiriyorum"

Bu süreçte mahkemeye iki isimle ilgili MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yazılar ulaştı. MİT ve Emniyet’in mahkemeye gönderdikleri yazılarda Remo ve Hanan’ın “örgüt üyesi olduklarına dair bir bilgi yoktur” denildi. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yazısındaki “ailelerini geçindirmek için tekstil işçisi olarak çalışmaktadırlar” bilgisi dikkat çekmesine rağmen iki isim tahliye edilmedi.

Mahkemenin gerekçeli kararında sanıkların PKK/KCK ve YPG örgütleriyle üyelik düzeyinde bir bağlarının olup olmadığının tespiti için MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzarekeler yazıldığı, parmak izi kayıtlarında sanıkların başka isme kayıtlı olup olmadıkları, irtibat analiz raporları, istihbari bilgi vs. gibi çalışmaların olup olmadığı sorulduğu kaydedildi. Bunun sonucunda sanıkların ikamet adreslerinde yapılan adres araştırmasında, araştırılan tüm hususlarda kişilerin örgütle hiyerarşik bir bağlarının olduğunu gösterecek düzeyde bir irtibata rastalmadığına dikkat çekildi. Sanıkların telefonunda bulunan fotoğraf ve videoların örgüt üyeliği suçuna sübut vermeyeceği belirtilen kararda, “Sanıkların Star televizyonu ile gazete binası önünde fotoğraf çekmelerinin terör eylemi hazırlığı için keşif yaptıkları sonucuna varılamaz” ifadeleri yer aldı.