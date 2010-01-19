İstanbul'a bugün kar yağacak

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Ali Karataş, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu yakasının yükseklerinde ve akşam saatlerinden itibaren de kentin genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.





Karataş, İstanbul'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın düşeceğini ifade etti.





"Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu yakasının yükseklerinde ve akşam saatlerinden itibaren de kentin genelinde kar yağışı bekleniyor" diyen Karataş, kar yağışının ilk etapta yağmurla karışık olacağını söyledi.





Karataş, yarın ise kent genelinde kar yağışının etkisini kaybedeceğini ancak Anadolu yakasında lokal olarak kar yağışı beklentisinin bulunduğunu belirterek, perşembe günü ise kentte yağışın beklenmediğini de kaydetti.







