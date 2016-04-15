İstanbul’a bir ‘çılgın proje’ daha; boğazın altından yaya yolu yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş ile Üsküdar arasında “Yaya Tüneli ile bir yürüyüş yolu” oluşturacaklarını açıkladı. Üsküdar’da Marmaray metrosundan inen yolcular, denizin altından, yürüme bandı ile karşı yakaya geçip, Kabataş metrosuna ulaşabilecek. İBB Meclis'inde konuşan Topbaş'a CHP grubundan masallar dinledik. Topbaş’ın sözüne ettiği zaman kaybı, kendisinden başkası değildir” eleştirisi geldi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, Topbaş, İBB Meclisi’nin Nisan ayı oturumlarının son gününde, 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun oylanması öncesi yaptığı sunumda, çok önemli vizyon projelerini açıklayacağını söyledi. İstanbul’da devam eden metro yatırımlarının yanı sıra önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak metro hatları yatırımlarını anlatan Topbaş, ilk bir projeyi Meclis kürsüsünden açıkladı.

CHP sıralarından “Çılgın proje olmasın” şeklindeki sataşmaya, AkP sıraları alkışla karşılık gelirken, Topbaş gülerek CHP sıralarına, “Sıkı durun” diye seslendi. Tüm meclis salonu heyecanla kendisinin ne söyleyeceğini bekleyen meclis üyelerini daha fazla heyecanlandırmayan Topbaş, şu açıklamayı yaptı: “Üsküdar ile Kabataş arasında bir yürüme tüneli yapacağız. Üsküdar metrosundan çıkanlar, yüzeye çıkmadan, yürüme bandıyla Kabataş’taki metro istasyonuna gelecek. Oradan metroyla, Kirazlı’ya gidecek. Etiler’de finikülerle Aşiyan’a gidebilecek” dedi.

Topbaş, İstanbul’a yeni tünel projelerini hayata geçireceklerini belirtip, “D100 karayolu üzerinde Çobançeşme’den gireceğiz, Küçükçekmece’den çıkacağız. Haramidere’den girip Büyükçekmece’den çıkacağız. Dağları delip geçeceğiz. Söylediysek yaparız” dedi.

Topbaş, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün bulunduğu alanı halka açacaklarını söyledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanı’na bu konuda talimat verdiğini ifade eden Topbaş, “Mevcut ağaçlar kesilmeden, rengarenk ağaçları tespit edip, bir bölümü kiraz ağacı yolu, bir tarafı erguvan yolu, bir yerde de hatmi çiçeği yolu yapacağız. Rengarenk bir park olacak.

Topbaş, ayrıca İstanbul’da bir de “Kuş Akvaryumu” çalışması başlattıklarını söyledi.

Topbaş, İstanbul’a 1000 yeni otobüs alacakların, tedavülden kalkan otobüsleri ise Afrika’nın kentlerine göndereceklerini ifade etti.

Topbaş’ın açıklamalarına ardından CHP Grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, “Topbaş’tan masallar dinledik. Topbaş’ın sözüne ettiği zaman kaybı, kendisinden başkası değildir” diye konuştu. Sağlam, Topbaş’ın açıkladığı projeyi, “ Peki bunun çalışmasını yaptınız mı? Ters akıntı var, balıklar var, canlılar var. Nasılsa bir daha ki dönem siz olmayacaksınız. ‘Benden sonra, CHP’liler doğruyu tespit etti yapmadı’ diyeceksiniz” sözleriyle eleştirdi.