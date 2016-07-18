İstanbul'a bin 800 özel harekât polisi takviye edildi; helikopterler için uyarısız "vur" emri verildi

Engellenen darbe kalkışmasının ardından, olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'a çevre illerden bin 800 özel harekât polisi takviyesi yapılarak, kritik önemdeki tesislere ve caddelere konuşlandırıldı. Havada görülen helikopterler için uyarısız "vur" emri verildi.

Söz konusu alanlara "zırhlı kobra" ve "ejder" olarak adlandırılan araçlarla takviye edilerek, devriye çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, darbe girişimi sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetiminde kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında bu akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda olağanüstü güvenlik tedbirleri alındığı, güvenlik tedbirlerinin ikinci bir emre kadar daha da arttırılacağı öğrenildi.