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İstanbul'a atanan Vali Yerlikaya, terörle mücadele ve eğitimde etkin (2)

ADINA SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLAR AÇILDI Vali Ali Yerlikaya'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Gaziantep'ten İstanbul'a atandığının açıklanmasının ardından, sosyal medyada adına sahte hesaplar açıldı

27 Ekim 2018 17:52

ADINA SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLAR AÇILDI
Vali Ali Yerlikaya\'nın, Resmi Gazete\'de yayımlanan kararname ile Gaziantep\'ten İstanbul\'a atandığının açıklanmasının ardından, sosyal medyada adına sahte hesaplar açıldı. Bazılarında \'İstanbul Valiliği\'ne ben atandım. Kış tatilleri artık benden sorulur\' yazılı ve Ali Yerlikaya\'nın fotoğraflarının yayınlandığı sosyal medya hesaplarının artması üzerine Gaziantep Valiliği\'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, \"Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya\'nın herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmamaktadır\" denildi.

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