İstanbul'a asıl kar pazartesi geliyor

T24 - İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü ve kar yağışı başladı ancak asıl kar yağışının pazartesi günü gece saatlerden itibaren başlaması bekleniyor.





Litvanya üzerinden inen soğuk hava kış başından bu yana İstanbul ve Marmara'ya en soğuk günleri yaşatıyor. İstanbul'da hava sıcaklığı dün hissedilir ölçüde düştü ve kar yağışı başladı.



Şehrin özellikle yüksek bölgeleri olan Beylikdüzü, Hadımköy ve Çamlıca'da etkili olan kar yağışı sahil bölgelerinde de karla karışık yağmur şeklinde devam etti.



Kar yağışıyla birlikte yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle uzun süre metro ve tramvay seferleri yapılamadı.



Bugün en yüksek sıcaklık 3 derece ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Kar yağışı ise hafif olarak daha çok Beykoz, Şile, Tuzla arasına yağacak.



İstanbul'da asıl kar yağışının pazartesi günü gece saatlerden itibaren başlaması bekleniyor.



Bu arada aşırı soğuklar Türkiye'de bir hafta etkili olacak. Kar yağışı, buzlanma ve zirai dona karşı dikkatli olunmalı.



