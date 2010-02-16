T24 - Türk sanatında öncü karakteriyle büyük açılımlar yaratan, çağdaş sanatın özgür ifade olanaklarını ve değer ölçütlerinin sınırlarını zorlayarak sanat alanını sürekli yenileyen Balkan Naci İslimyeli, 40. sanat yılını, İş Bankası Kibele Sanat Galerisi’nde açılan sergisiyle kutluyor. Sanatçının son yapıtlarından oluşan sergi, 27 Şubat 2010’a kadar açık kalacak.

Balkan Naci İslimyeli, 40. sanat yılını İş Sanat Kibele Galerisi’nde açtığı “Hava-Su-Toprak-Ateş ve İstanbul” isimli sergiyle kutluyor. Sergi İstanbul esintisiyle oluşturulmuş beş bölümlük bir bütünden oluşuyor: “Yüzler, Gölgeler Kenti, Dersaadet, Tuhaflıklar Ülkesi ve Tuhaflıklar Tarihi ve Makas”. Sergide sanatçının son bir buçuk yılda ürettiği yapıtlar yer alıyor; tuvaller, fotoğraflar, video, baskı, heykel ve enstalâsyonlardan oluşan 200 parçalık zengin bir koleksiyon.

















İstanbul’un Avrupa kültür başkenti ilan edildiği yıla rastlayan sergide, izleyiciler İstanbul ve İstanbulluların tarihi ve ironik bir panoramasını yaşama fırsatı yakalıyor. Sergi, kültürlerin çatışma ve kaynaşmasından doğan olağanüstü canlılık, İstanbul portreleri, kentin sahne olduğu varlık mücadelesi ile alışılmışın dışında bir İstanbul tasarımı sunuyor.

İstanbul’a adanmış bir sergi















İlk sergisini henüz öğrenciyken 1970 yılında açan sanatçı, Kibele Sanat Galerisi’ndeki sergisini “Benim en büyük hocam” dediği İstanbul kentine adıyor. İstanbul’u bir sanat laboratuvarı gibi algılayan sanatçı, sergisini İstanbul’un yarattığı sınırsız ilhamla ürettiklerine karşılık bir teşekkür olarak sunuyor.

İstanbul’u “hava-su-toprak-ateş” gibi hem yapıcı hem de yıkıcı olabilen elementlerle özdeşleştiren sanatçı, bir varlık ve yokluk, hayat ve ölüm arenası olarak gördüğü kente olan saygısını, hayranlığını, şaşkınlığını, bir yapıtlar bütünü olarak önümüze getirdiğini ifade ediyor. Kapsamlı bir kitap ve DVD eşliğinde sunulan sergi, 27 Şubat 2010 tarihine kadar izlenebilecek.



Balkan Naci

1947 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1972 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1973 yılında kuruma asistan olarak kabul edildi. Avusturya Hükümeti bursu ile Salzburg’da litografi çalışmaları yaptı. 1977 yılında ‘Görsel Sanatlarda Anlatım Öğesi olarak Kurgu’ konulu tezini verdi. 1980–82 yılları arasında İtalyan Hükümetinin bursu ile Floransa Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde çalışmalar yaptı ve 1983 yılında sanatta yeterlilik diploması aldı. 1986 yılında Resim Bölümü doçenti oldu. 1989 yılında New York’ta çağdaş sanat üzerine çalışmalar yaptı. Fulbright bursunu kazanarak N.Y.U Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü.

A.B.D. Hartford Trinity Koleji’nin davetiyle bu üniversitede konuk sanatçı olarak çalıştı. 1996 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1996–2003 yılları arasında çeşitli ülkelerden aldığı davetlerle kısa dönemli çalışmalar gerçekleştirdi. ‘Suç’, ‘Söz’, ‘Suret’, ‘Déjà vu’ ve ‘Matah’ adlı beş sanat kitabı hazırladı. Ayrıca Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayımlandı. Sinema alanında sanat yönetmeni olarak da çalışan İslimyeli, çeşitli televizyon kültür dizilerinde danışman olarak görev aldı. Marmara Üniversitesi’nde Balkan Naci İslimyeli Atölyesini ve Bilgi Üniversitesi’nde Resim Atölyesini yöneten İslimyeli, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ‘Sanat ve Tasarım’, ‘İletişim ve Çağdaş Sanat’, ‘Görsel Çözümleme Yöntemleri’, ‘Deneysel Sanat Atölyesi’, ‘Görsel Gösterge Bilim’ konulu uygulamalı dersler verdi. Sanatçı öğreticiliğini Işık Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi’nde sürdürüyor ve İstanbul’da yaşıyor.



Yazı ve Fotoğraflar: Burhan Kaya / MİHA