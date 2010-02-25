İstanbul'a 9 milyon lale

T24 - Osmanlı İmparatorluğu'nda bir döneme adını veren ve şairlere ilham kaynağı olan lale, bu yıl da İstanbul'un merkezi meydan ve parklarını rengarenk süsleyecek.





İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, 2004 yılında başlatılan “Lale Anayurduna Dönüyor Projesi” kapsamında kentin meydanları, park ve ana arterlerine lale soğanı dikilmeye devam ediliyor. Bu yıl da ekipler tarafından, 2009'un Kasım ve Aralık aylarında yaklaşık 9 milyon 300 bin adet lale soğanı dikimi yapıldı.



“Lale Anayurduna Dönüyor Projesi”nin maliyeti Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 1'lik bölümünü oluşturuyor. 2004 yılından bugüne lale soğanı maliyeti yaklaşık 4.4 milyon Türk Lirası. Bu maliyet “Uluslararası İstanbul Lale Festivalinin” iç ve dış turizme olan katkısıyla geri dönüyor.



Lale, istihdam yarattı



Kentin çeşitli yerlerine ekilen lalelerin, yerli üreticilerden alınması tercih ediliyor. Konya Çumra'dan temin edilen lale soğanlarının yanı sıra, “Alım Garantili Lale Üretimi Projesi” ile İstanbul'a yakın köylerden de satın alınan laleler sayesinde istihdam oluşturuluyor.



Silivri ilçesi köylerinde başlatılan projeyle Seymen, Danamandıra, Kurfalı köylerindeki üreticilere lale soğanı verilerek üretim çalışmalarına başlandı. Projenin diğer köylerde de yaygınlaşması hedefleniyor. Ayrıca lale türlerinin sergilenmesi maksadıyla yurt dışından az miktarda çeşit lale soğanı satın alınıyor ve parklarda değerlendiriliyor.



Söz konusu köylerde “Alım garantili mevsimlik çiçek yetiştiriciliği projesi” de yürütülerek, üreticilere seracılık eğitimi başta olmak üzere her türlü destek sağlanıyor.



Mevsimlik çiçek, gül ve diğer tohum ihtiyaçlarının yerli üreticilerden temin edilmesine özen gösterilerek, bugüne kadar 282 aile alım garantili üretici olarak düzenli gelir imkanına kavuştu.



İstanbul'un yeşil alanları



2004-2009 yılları arasında İstanbul'da yeşil alan miktarı 30 milyon 109 bin 933 metrekareden 48 milyon 299 bin 548 metrekareye ulaştı. Böylelikle sadece 6 yılda kazanılan yeşil alan miktarı yaklaşık 18 milyon 200 bin metrekare oldu.



Aynı dönemde 41 beldeye 41 semt parkı, 126 köye 126 park ve spor alanı projeleri ile birlikte, şehirde toplam 391 yeni park yapımı tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon adet fidan ve yetişmiş ağaç dikimi yapılırken, toplam 86 milyon çiçek dikildi.



Ekipler tarafından 425 bin adet ağacın ve 48 milyon 299 bin 548 metrekare alanının bakımı yapılırken, 2 bin 615 anıt ağaç da restore edildi.



Bu arada Ümraniye, Şile ve Küçükçekmece'deki kent ormanları, vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek revize edildi.