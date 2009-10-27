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İstanbul'a 60 bin doz aşı geldi, 3.5 milyon kişi aşılanacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, ilk etapta 60 bin doz pandemik A (H1N1) aşısı geldiğini söyledi.

27 Ekim 2009 02:00

İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, ilk etapta 60 bin doz pandemik A (H1N1) aşısı geldiğini belirterek, ''Kentte öncelikle aşılanacak sağlık personeli, öğrenciler ve risk grupları da dahil olmak üzere aşı yapılan kişi sayısı 3.5 milyonu bulabilir'' dedi.
     Dokucu, henüz aşıların kime yapılacağına ilişkin talimatın Sağlık Bakanlığından gelmediğini ifade etti. Dokucu, ilk aşılamaların sağlık personeline yapılacağını düşündüğünü de ifade ederek, ''Kentte ilk etapta aşılanacak sağlık personeli, öğrenciler ve risk grupları da dahil olmak üzere aşı yapılan kişi sayısı 3,5 milyonu bulabilir'' dedi.
     Kentte 2 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisi, 300 bin kreş çocuğu, ayrıca 18 yaş altı okula gitmeyen yaklaşık 1 milyon gencin bulunduğunu ifade eden Dokucu, ayrıca kronik kalp yetmezliği, diyabet, KOAH gibi hastalığı bulunan risk gruplarının da aşılacağını anımsattı.
     Ali İhsan Dokucu, İstanbul'da 44 bin Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan sağlık personeli, bunun yanı sıra özel hastane, poliklinik ve tip merkezlerinde çalışan hekim, hemşire ve yardımcı personel bulunduğunu da hatırlattı.

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