İstanbul'a 6 yeni metro hattı; Haliç'e 900 metrelik su altı köprüsü

Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli Tüp Geçit Projesi tamamlan-dığında daha temiz bir Haliç amacıyla 180 yıllık Unkapanı Köprüsü kaldırılacağı belirtildi. Deniz tabanına çakılacak kazıklar üzerine kurulacak 900 metrelik su altı köprüsünde üç şerit geliş, üç şerit gidiş olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temmuz ve ağustosta 6 metro hattının ihalesini yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘ustalık eserim’ diye nitelendirdiği Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli Tüp Geçit Projesi hayata geçtikten sonra, Haliç’te su sirkülasyonunu engellediği belirtilen 180 yıllık Unkapanı Köprüsü kaldırılacak. Bu sayede Haliç’te su akıntısı, ulaşımın denizin altına alınmasıyla tekrar sağlanması ve Haliç’in temizlenmesine önemli katkıda bulunması planlanıyor.



Deniz tabanına çakılan kazıklar üzerine kurulacak 900 metrelik su altı köprüsü deniz seviyesinin 8.5 metre altına inşa edilecek. Üç şerit geliş, üç şerit gidiş olmak üzere köprü toplam 900 metre uzunluğunda olacak. Temmuz ayında ihalesi yapılıp yer tesliminden sonra 700 günde tamamlanması planlanan Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli sayesinde, tarihi yarımada Unkapanı üzerinden Şişhane, Kasımpaşa, Karaköy güzergâhına bağlanarak kara ulaşımı tamamen su altında kurulacak bir tünel ile sağlanacak. Proje ile birlikte Haliç kıyısına yeni rekreasyon ve yeşil alanlar kazandırılacak. Bu alanlarda parklar, oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları, etkinlik alanları yer alacak ve bölge sosyal yaşama açılacak. Karaköy çıkışında bulunan Perşembe Pazarı ve çevresi de yeniden düzenlenecek.

Tarihi canlandırma planlanıyor

Çevre düzenlemesi sırasında tarihi yapılar ön plana çıkarılacak. Mimar Sinan’ın inşa ettiği Sokullu Mehmet Paşa Camii ve çevresi, Saliha Sultan Çeşmesi ve çevresi düzenlenip canlandırılacak. Altyapı çalışmaları devam eden Alibeyköy - Eminönü tramvay hattı projesi çevre düzenlemesi tamamlandığında Haliç’teki sosyal yaşamın canlanacağı ileri sürüldü.

Unkapanı Karayolu Tünel Geçiş Projesi tamamlandığında mevcut köprü kaldırılarak yaya ulaşımı Karaköy’den Kasımpaşa’ya oradan da Hasköy’e kadar kıyıdan yapılacak yaya yollarıyla sağlanacak. Yer yer yüzer iskeleler ve bunlar gemi ulaşımına uygun halde açılır kapanır biçimde inşa edilerek tersaneye deniz ulaşımı devam ettirilecek.

Nereye yapılacak?

Kadir Has Üniversitesi’nin hemen yanından başlayacak tünel, Kasımpaşa’daki Haliç Tersanesi’nin yanından çıkacak. Burada Kasımpaşa Sütlüce Tüneli ile bağlanacak. Çift yönlü trafiğin akacağı tünelin çıkış noktaları döner kavşaklarla alternatif yollara ulaşacak.

6 yeni metro hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temmuz ve ağustosta 6 metro hattının ihalesini yapmaya hazırlanıyor.

Kirazlı-Halkalı Metrosu inşaat ve elektromekanik işleri, otopark ve depo alanı inşası ihalesi ağustos ayında düzenlenecek. 9.7 kilometre uzunluğa sahip olacak olan metro hattında 9 istasyon bulunacak. Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinden geçecek hatla trafik yoğunluğunun da azalması öngörülüyor. İşin süresi, yer tesliminden itibaren bin 20 gün olarak belirlendi. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı da ağustosta ihaleye çıkıyor. 6 kilometre hat üzerinde 4 istasyondan oluşan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın 900 günde tamamlanması hedefleniyor.

Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi (Hastane) - Taşdelen - Yenidoğan Metrosu inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işleri yapım işi de ağustosta ihaleye çıkıyor. 17.8 kilometrelik hatta 14 istasyon bulunacak, Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye kesintisiz ulaşım sağlanacak.



Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’na ilişkin ihale ağustosta gerçekleştirilecek. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki hatta, 11 istasyon bulunacak. İşin yapım süresi ise yer tesliminden itibaren bin 20 takvim günü olarak belirlendi.



Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’na ilişkin ihalenin de detayları belli oldu.İstanbul’un Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve

Esenyurt ilçelerini etkileyecek olan hattın ihalesi ağustosta yapılacak. 18.5 kilometre hat üzerinde 11 istasyon olacak.



Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı’na ilişkin ihale ağustosta gerçekleştirilecek. Yaklaşık 12 kilometrelik hatta 8 istasyon olacak. Bu ihalede iş süresi bin 20 gün olarak belirlendi.

Kabataş'a transfer merkezi

“Kabataş Meydan Düzenlemesi Transfer Merkezi ile İskelelerin Yenilenmesi İnşaatı” 28 Temmuz’da başlıyor. Kabataş Meydanı’nda raylı sistem, deniz ve karayolu ulaşımı bütünleşiyor. Proje çerçevesinde; 83 bin metrekarelik bir alanda yayalaştırılmış yeni bir meydan düzenlemesi yapılıyor. Vapur, deniz otobüsü ve motor iskeleleri yenileniyor. Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki trafik yeraltına alınıyor. Meydan altında müze, sergi salonları ve otopark inşa ediliyor. Kabataş Transfer Merkezi inşaatı sırasında tüm anıt eserler ve ağaçlar korunması Arkeoloji Müzesi denetiminde gerçekleştirilecek.

Raylı sistemler entegre oluyor

Kabataş’tan başlayan Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kağıthane ve Alibeyköy üzerinden Mahmutbey’e oradan İkitelli, Bahçeşehir, Esenyurt’a uzanacak hatlar Kabataş’ta entegre olacak.

Mahmutbey Metrosu Kabataş’tan Karaköy ve Unkapanı Köprüsü’ne uzatılacak. Proje ihalesi yapılan 18 kilometrelik Beykoz-Üsküdar Metrosu Üsküdar’da Marmaray ile Kabataş’a entegre olacak. 18.4 kilometrelik Sarıyer-Beşiktaş Metrosu da Kabataş’a uzanacak. Darüşşafaka-Yenikapı Hattı’nın Taksim-Kabataş Füniküleri ile Kabataş’a entegrasyonu devam edecek. Yayalaştırılmış Meydanı’ndan İstanbul’un her noktasına raylı sistem ve deniz ulaşımıyla seyahat mümkün olacak.