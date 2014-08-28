İstanbul’a 5 günlük fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul bugünden itibaren 5 gün boyunca etkili olacak şiddetli rüzgârın etkisine girecek. Yapılan açıklamada fırtına seviyesine ulaşacak şiddetli rüzgârın saatte 70 km hıza ulaşabileceği belirtildi.

Yazılı olarak yapılan açıklamada "Yurdumuzun batı kesimlerinde (Batı Karadeniz, Marmara ve Ege) kuvvetlenen rüzgârın hafta başına kadar aralıklarla fırtına seviyesine saatte 30 ila 70 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Marmara'da bugün öğle saatlerinde etkisini artırarak 50-60 km/s, akşam saatlerinden itibaren ise 60-70 km/s fırtına şeklinde esmesi beklenmekte” denilirken, fırtınanın Salı günü akşam saatlerinde etkisini azaltması tahmin edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca meteoroloji açık deniz seferlerini aksatması, çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, denizde dalga yüksekliğini artırarak (2 ila 5m arası) olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

