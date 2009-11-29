İstanbul'a 37 çevreci tramvay geliyor

T24- Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen Ulusal Kamu Taşımacılığı Fuarı’nda, (Rencontres Nationales du Transport Public) şehir içi ve şehirler arası demir yolu taşımacılığının ulaştığı teknoloji, pazarı ve gelişmeleri tanıtıldı.

Demir yolu taşımacılığında dünyada lider konumda bulunan Fransız Alstom firması tarafından düzenlenen fuarda, dünya medyasına yapılan özel tanıtımda, özellikle şehir içi demir yolu taşımacılığı ve tramvaylardaki gelişmeler ön plana çıktı.

Son teknolojiye ve konfora sahip tramvaylar arasında İstanbul Belediyesi için özel geliştirilen “lale dizaynlı tramvaylar” da fuarda davetlilere örnek olarak gösterildi.

Alstom yetkilileri, coğrafi ve iklim şartları ile müşterilerin istekleri doğrultusunda üretim yaptıklarını belirttiler.

Fuarda, yerden alınan elektrik gücüyle çalışan kablosuz tramvaylar, aküyle çalışan tramvaylar, hem şehir içi hem banliyöde hizmet veren tramvaylar ve sürücüsüz çalışan tramvaylar özel olarak davetlilere tanıtıldı.

Şirketin Pazarlama Başkan Yardımcısı Frederic Hendrick, geliştirdikleri tramvayların hepsinin daha konforlu ve çevreci olduğuna dikkati çekti.

Hendrick, yerden aldığı elektrikle giden kablosuz tramvayların Fransa’nın Bordeaux ve Arap Emirlikleri’nin Dubai kentlerinde, bir istasyonda şarj ettiği akü ile diğer istasyona kadar giden tramvayların Fransa’nın Nice kentinde, sürücüsüz çalışan tramvayların da Singapur kentinde kullanıldığını kaydetti.

Akülü tramvayların dünyada ilk kez Nice’de kullanıldığını belirten Hendrick, “Gerek tarihi özelliği, gerekse görsel kirlilik ve çevre kirliliği dolayısıyla Nice’nin Massena ve Garibaldi meydanlarında tramvaylar hiçbir yerden elektrik almadan aküyle çalışarak geçiyor. Meydandan önceki son durakta tramvay, yolcu indirme bindirme süresinde bataryaları doldurduktan sonra 400-500 metre uzunluğundaki meydanı geçerek bir sonraki durakta tekrar elektriğe bağlanıyor” dedi.

LALE DİZAYNLI MODERN TRAMVAYLAR

Hendrick, İstanbul Belediyesinin talebi doğrultusunda yapılan, önden bakıldığında şehrin sembolü laleyi andıran tramvaylarla ilgili de şunları söyledi:

“Çoğunlukla yeni tramvaylar, yeni inşa edilen yollara göre dizayn ediliyor. Bu da ulaşım ağı sistemini kolaylaştırıyor. Ancak öyle bir örnek de var ki hem yeni yola hem de eski yollara uyum sağlayabilen son derece modern tramvaylarımız var. Bunlara en uygun örnek ise İstanbul Belediyesinin sipariş verdiği modeller. Son derece konforlu bir yolculuk sunan bu modern tramvaylar, bir otobüse göre 4 kat daha az çevreye zarar veriyor. Normal bir otomobile göre 4 kat daha az gürültü oluşturuyor. Bu tramvayların yüzde 98’i geri dönüşümlü, çevreye duyarlı malzemeden imal ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinin sipariş ettiği 37 tramvaydan 3’ü İstanbul’a teslim edilmişti. Polonya’daki bir fabrikada hazırlanan diğer 34 sipariş ise gelecek yıl İstanbulluların hizmetine sunulmuş olacak.”