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Yaşam

İstanbul'a 3 yeni gemi daha

Konforlu hızlı ve keyifli bir yolculuk.. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Üsküdar-Haliç arasına 3 yeni gemi indiriyor.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - Konforlu hızlı ve keyifli bir yolculuk.. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Üsküdar-Haliç arasına 3 yeni gemi indiriyor.


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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), her biri 600 yolcu kapasiteli 3 yeni gemiyi daha İstanbul’a kazandırıyor.

İstanbullulara kaliteli hizmet anlayışıyla deniz ulaşımına yatırımlarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç-Üsküdar hattında kullanılmak üzere tasarlanan ve her biri 600 yolcu kapasiteli 3 yeni gemiyi daha İstanbul’a kazandırıyor. Avrupa’daki kanallarda (Venedik, Amsterdam, Budapeşte vb.) çalışan tekneler gibi tamamen turistik amaçlı hizmet verecek gemiler geniş bir seyir zevki sunuyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO)’nin, “Haliç Gemileri” adıyla yeni bir uygulama başlattığı projede, ilk olarak “Kasımpaşa” gemisi hizmete alınacak.

Bugün düzenlenen törenle “Kasımpaşa” hizmete alınırken, yapımı tamamlanmak üzere olan “Hasköy” ve “Sütlüce” gemileri de suya indirilecek.

İstanbullular’a yüksek konforda, hızlı, güvenli ve keyifli yolculuk sunacak Haliç Gemileri’nin teknik özellikleri; • Haliç köprülerinin altından rahatlıkla geçebilecek formda tasarlanan gemiler, panoramik görüş açısıyla Haliç’in tarihi güzelliklerine farklı bir açıdan bakma fırsatı sunacak.

• Her biri 600 yolcu kapasiteli gemiler, 12 deniz mili hız yapabiliyor, 42 m. boyunda ve 8,5 m. eninde inşa edildi.

• Yolcu konforu ve güvenliğinin en yüksek standartlarda düşünüldüğü gemilerde ayrıca klima, büfe, 1 adet çocuk bakım masası, hayvan barınağı, engelli yolcu standartları da bulunuyor.

• Lcd TV’ler ve GPS üzerinden uydu anten sistemine kilitlenen anten sisteminin de mevcut olduğu gemiler son teknoloji ile donatıldı.

• Geniş ve rahat iç mekânı olan gemilerin; konforlu ve nano teknoloji kullanılarak yapılan koltukları, klima ve iklimlendirme sistemleri, iç tasarımı, dizaynı yanı sıra, çocuk arabası ve engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle rahatlıkla geçebilecekleri otomatik yolcu geçiş kapıları (rampa sistemi) ile diğer toplu taşıma araçlarına da örnek olması amaçlandı.

• Tamamen Türk işçi ve mühendislerince Haliç Tersanesi’nde inşa edilen gemilerin toplam maliyeti ise 9,4 milyon Euro.

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