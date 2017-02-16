İstanbul'a 3 yeni ada geliyor

İstanbul’un Marmara Denizi’ndeki 11 adasına yeni adalar ekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik’e 3 ada yapılacağını duyurdu. Toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekareden oluşacak olan adalarda su sporu alanları, yelken, tekne turları, gezinti ve seyir terasları, dinlenme ve yemek alanları, parklar ve bisiklet parkurları gibi çok sayıda aktivite alanı yer alacak.

İstanbul'un Pendik Sahili’nde Marina ile Pendik Tersanesi arasında hayata geçirilecek proje, birbiriyle bağlantılı 3 adadan oluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olan 3 adacıktan oluşuyor. Adaların toplam kıyı uzunluğu ise 7 bin 460 metreye ulaşacak. Tüm İstanbulluların ve ziyaretçilerinin faydalanacağı ada projesinin dinlence, eğlence ve sportif faaliyetleri bir arada barındırması hedefleniyor.

"Eğlence ve sporun merkezi olacak"

Birbiriyle bağlantılı adalarda su sporu alanları, yelken, tekne turları, gezinti ve seyir terasları, dinlenme ve yemek alanları, parklar ve bisiklet parkurları gibi çok sayıda aktivite alanı yer alacak. Adaya ulaşım için karayla arasında araç trafiğine kapalı bir asma köprü, yat ve çekek alanı, Teleferik İstasyonu ve Su Taksi Terminali inşa edilecek. Adaların arasına da köprüler inşa edilerek bağlantıları sağlanacak.

1’nci ada: Yüzölçümü 372 bin metrekare olacak ada, su sporları merkezi olacak. Kumsalı bulunacak adaya; su sporları kulübü, yüzme havuzu, rafting parkuru, deniz feneri ve kayıkhaneler inşa edilecek. Ayrıca geniş bir piknik alanı olacak. Bu adada yelken, optimist, rüzgar sörfü, kürek, rafting ve plaj voleybolu gibi pek çok spor yapılabilecek. Su sporları tesisi ise sutopu ve sualtı sporları, olimpik açık ve kapalı havuzlar, kürek, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi ve dalış okulu gibi çok sayıda su sporuna imkân verecek şekilde yapılacak.

2’nci ada: Aktivitelerin toplandığı adanın büyüklüğü 125 bin metrekare olacak. İçinde ise su spor sahaları, mini golf, paten parkı, tırmanma duvarları, basketbol, futbol ve tenis sahaları, tırmanma duvarı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ve yeme içme alanları yer alacak.

3’üncü ada: 106 bin metrekare büyüklüğündeki ada, karşılama adası olarak planlandı. Adada karşılama çadırı, restoranlar, tekne kiralama, koşu ve bisiklet parkurları, iskeleler, gösteri alanları ve parklar bulunacak. Adaların ortasında ise gezinti ve spor için korunaklı bir su alanı bulunacak. Burada elektrikli tekne kiralama, kürekle sandal sefası, su bisikleti ve pedallı araçlar, su kayağı, su akrobasi gösterileri, optimist ve yelken faaliyetleri, saltanat kayığı, gezi ve amfibik araçla gezinti yapılabilecek.

"İstanbul'un cazibe noktası olacak"

Pendik’in son yıllarda büyük projelerin adresi haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Kamu ve özel sektör yatırımlarını peş peşe ilçemize kazandırmanın gururu içindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin şehrimize inşa edeceği Su Sporları Adası da Pendik’i geleceğe taşıyacak önemli bir vizyon projedir. Spor ve eğlencenin bir arada yer alacağı adalar, Pendik’i İstanbul’un cazibe noktası haline getirecek” dedi.