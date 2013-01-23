İstanbul'a 3. havalimanının maliyeti 11 milyar TL'yi aşacak

Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul’a 3. Havalimanı yapılmasının gerekçelerini anlattığı basın toplantısında yeni havalimanı hakkında da bilgiler verdi. Yıldırım 3. Havalimanı ihalesinin 3 Mayıs 2013 günü saat 10.00’da basının huzurunda gerçekleşeceğini açıkladı. Yıldırım 3. havalimanı projesinin; maliyeti 11 milyar TL'yi bulan İstanbul-İzmir Otoyolu projesinden büyük olacağını söyledi.

Yıldırım, İstanbul'a yapılacak yeni havalimanına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılında Atatürk Havalimanı'nın toplam trafiğinin 364 bin 303 uçak iniş-kalkışı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı yolcu trafiğinin 45 milyona ulaştığını anlatan Yıldırım, Sabiha Gökçen'deki 15 milyon yolcu trafiği de eklendiğinde İstanbul'daki toplam yolcu trafiğinin 60 milyonu bulduğunu dile getirdi.

''Bu, bir anlamda Türkiye'nin toplam hava trafiğinin yarısına yakın bir rakamdır'' diyen Yıldırım, toplam trafiğin 130 milyon olduğunu hatırlattı.

Bir başka deyişle İstanbul'un havayolu yolcu sayısının kentin nüfusunun 4 katından fazla olduğunu belirten Yıldırım, ''Böyle hızla artan hava trafiğini Atatürk Havalimanı'nın artık daha fazla karşılama şansı yoktur'' ifadesini kullandı.



-''Yeni havalimanının gerekliliği aşikar''-



Atatürk Havalimanı'nın fiziki şartlarında iyileştirme yapmak ve genişletmenin son derece sınırlı hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu nedenle, İstanbul'un gelecekteki hava trafiği potansiyelini ortaya çıkarmak ve yaşanan kapasite problemine karşı uzun vadeli bir çözüm ortaya koyabilmek için İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın gerekli olduğu aşikardır. Yeni İstanbul Havalimanı, İstanbul'un Avrupa yakasında Yeniköy ve Akpınar yerleşim yerleri arasında, Karadeniz sahil şeridinde yer alan yaklaşık 77 milyon metrekare büyüklüğündeki bir alana yapılacaktır. Bu alan bölgenin ekolojik dengesi, rüzgar verileri, doğal ve yapay mania durumları dikkate alınarak belirlenmiştir.''

Söz konusu arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edildiğini kaydeden Yıldırım, yapılan işbirliği protokolü gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamulaştırma çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Yıldırım, İstanbul'a yapılacak yeni havalimanına ilişkin basın toplantısında, havaalanı için seçilen araziye ilişkin haritalar ve altyapı projelerinin tamamlandığını belirtti.

Zemin etütlerine ilişkin çalışmaların da tamamlandığını bildiren Yıldırım, zemin etüdüne yönelik raporun da çıkma aşmasında olduğunu kaydetti. Havalimanı şehir bağlantısını sağlayacak ulaşım altyapısının kara ulaşımı, raylı sistem, havalaanı inşaatıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini ifade eden Yıldırım, havalimanına erişimin sağlanması hususunda, Karayolları, Alt Yapı Yatırımları ve Devlet Demir Yolları genel müdürlüklerinin koordineli olarak çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Havalimanı tam kapasiteye ulaştığında yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en büyük havalimanı olacaktır. Yeni İstanbul Havalimanı Türk modeli diye de bilinen kamu özel sektör marifetiyle yapılacaktır. Bir başka deyişle Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede yeni İstanbul Havalimanı projesinin finansmanını sağlamak amacıyla belirli bir süre için yolcu ve tarife garantisi verilmesi öngörülmüştür.''

İhalenin, bu sefer önceki projelerden farklı bir yöntemle gerçekleştirileceğini dile getiren Yıldırım, bu projede, işletme ve yapım sürelerinin değil, idareye belirli bir işletme süresinde ödenecek kiranın yarıştırılacağını söyledi.

Yıldırım, ''Yani işin başında işletme süresini 25 yıl olarak sabitliyoruz. İşletme süresi yapım işlerinin tamamlanmasını takip eden ve havaalanının işletmeye alınmasıyla birlikte başlayacak, 25 yıl devam edecektir. İstekliler tekliflerini verirken yatırım bedeli, yapım süresi ve işletme süresini dikkate alarak 25 yıllık işletme süresi için Devlet Hava Meydanları İşletmelerine ödeyecekleri toplam kira bedelinde yarışacaklar. Önce teklifler teknik anlamda değerlendirilecek. Gerek mali, gerek teknik yeterliliğe sahip teklifler geçerli kabul edilecek. İkinci aşamada da fiyat zarfı açılacak. Daha sonra verilen bu kira bedelleri yarıştırılacaktır. Böylece işletme süresinde en fazla kira ödemeyi taahhüt eden istekli ihaleyi kazanmış olacaktır'' ifadelerini kullandı.



-İhale 3 Mayısta yapılacak-



Bakan Yıldırım, İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanı ihalesinin, 3 Mayıs 2013 tarihinde saat 10.00 itibariyle isteklilerin ve basının huzurunda gerçekleştirileceğini, ihale ilanının da yarından itibaren ulusal gazetelerde yer alacağını açıkladı.

İhalede gerekli rekabetin oluşturulmasına yönelik her türlü önlem ve tedbirin alındığına dikkati çeken Yıldırım, ''Belirlenen takvime göre İstanbul yeni havalimanının ilk etabını, ihalenin karara bağlanmasından ve yer teslimi yapılmasından itibaren 42 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz'' diye konuştu.



Yıldırım, ilk etap yatırımının başlamasıyla birlikte inşaat dönemi süresince yılda ortalama 80 bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacağına dikkati çekerek, projenin inşaat çalışmaları sırasında yılda 80 bin insanın iş ve ekmek sahibi olacağını söyledi. Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte yıllık ortalama 120 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını bildiren Yıldırım, 2003 yılında havacılıktaki istihdamın sadece 50 bin civarında olduğunu, 2012 sonu itibariyle bu rakamın 165 bine çıktığını kaydetti.





-''Hatırı sayılır toprak hareketi olacak''





Bakan Yıldırım, havalimanının ilk etap inşaatında önemli ölçüde, hatırı sayılır ölçüde bir toprak hareketi olacağını belirterek, bu toprak hareketi bugüne kadar karayolu, demiryolu ve havaalanı projelerinde gerçekleşen toprak hareketinin çok çok üzerinde olacağını kaydetti.

Bu konuda şu anda bir miktar vermekten kaçındığını, doğru bulmadığını, araziye girince gerçek değerlerin ortaya çıkacağını dile getiren Yıldırım, ''Ancak bir fikir vermesi bakımından inşaatta kullanılacak demir çelik miktarı yaklaşık 350 bin tonu bulacaktır. Alüminyum malzeme miktarı yaklaşık 10 bin tonu bulmaktadır. Kullanılacak sadece cam miktarı 415 bin metrekaredir'' şeklinde konuştu.

Projenin dört aşamada gerçekleşeceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

''Birinci aşama toplam 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olan yolcuların kullanımına yönelik her türlü donanıma sahip 680 bin metrekare büyüklüğünde ana terminal, 170 bin metrekare büyüklüğünde ikinci terminal veya uydu terminal olmak üzere iki terminal binası, terminallerde toplam 88 yolcu köprüsü, 12 bin araçlık kapalı otopark, birbirinden bağımsız uluslararası ölçülere uygun büyük gövdeli (380, 777 gibi) uçakların da rahatlıkla inip kalkabileceği 3 pist, 8 paralel taksi yolu, yaklaşık 4 milyon metrekarelik apron, 3 teknik blok, bir kule, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminalleri, içinde hastane, ibadethane, kongre merkezlerinin yer aldığı diğer sosyal donatı alanları.''





-Yıllık 150 milyon yolcu kapasitesi-





Projede ikinci etap sonunda bir pist, 3 paralel taksi yolunun daha yapılacağını anlatan Yıldırım, üçüncü etapta ise deniz tarafına yapılacak 500 bin metrekare büyüklüğünde yıllık 30 milyon yolcu kapasiteli terminal binası, paralel taksi yolları, ilave apronla birlikte bir ilave pist daha yapılacağını söyledi.

Dördüncü etapta ise 340 bin metrekare büyüklüğünde 30 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal daha yapılacağını bildiren Yıldırım, böylece terminal alanının 1 milyon 400 bin metrekareye ulaşmış olacağını, toplam yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını kaydetti. Paralel taksi yolları, ilave apronla birlikte bir ilave pistin dördüncü etapta devreye alınacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



''Tüm etaplar tamamlandığında yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanı, yıllık 150 milyon yolcu kapasitesi, 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşım raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrakare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden oluşacaktır.



Tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımından en azından bugün için dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olacak yeni İstanbul Havalimanı Projesi ülkemize, İstanbul'umuza, milletimize hayırlı uğurlu

olsun.''



Yıldırım, İstanbul'a yapılacak yeni havalimanına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeni havalimanının, sadece İstanbul ve Türkiye açısından değil batı ve doğu dünyayı açısından da önemli bir transfer merkezi olacağını söyledi.

Coğrafi olarak Avrupa ile Asya arasındaki en uygun lokasyonun, 3. havalimanının yapılacağı yer olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:



''Yeni havalimanı projesini anlatırken, heyecanlanmamak mümkün değil. Bugüne kadar Türkiye'nin en büyük projelerini gerçekleştiren bir bakanlık olarak, düne kadar en büyük dediğimiz İstanbul-İzmir-İzmit Körfez Geçişi Projesi'ni de solda bırakacak yeni bir projeyle karşı karşıyayız. 3. havalimanı projesi maliyet itibariyle, proje büyüklüğü itibariyle İstanbul-İzmir Otoyolu Projesini de geçmiş durumda bir projedir. Hükümetimizin hedefi, tarih boyunca medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış İstanbul'u, gelecekte önemli bir turizm ve finans merkezi yapmak. İstanbul için böyle bir hedefe, yapılacak bu havalimanı da büyük ölçüde katkı sağlayacak. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için adeta bir lokomotif görevi görecektir.''



-''İstanbul'un potansiyeli Paris'ten az değil''-



Paris'in yılda 50 milyon turistten 60 milyar avro gelir elde ettiğine dikkati çeken Yıldırım, İstanbul'un potansiyelinin Paris'ten daha az olmadığını hatta çok çok daha fazla olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

''2020 Olimpiyatları'na, Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan, aday olan, önemli alt yapı projelerini bir bir gerçekleştiren, dünyanın dikkatini çeken İstanbul'un yeni havalimanıyla, 3. köprüsüyle, Marmaray Projesi'yle, Avrasya Tünel Geçişi'yle, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Treni'yle, İstanbul-İzmir Otoyol Projesi'yle ve Kanal İstanbul yeni İstanbul şehir projeleriyle yedi tepeli İstanbul, yedi projeyle daha da taçlandırılmış olacak ve geleceğin dünya markası şehri olma yönündeki iddiasını daha kararlılıkla ortaya koyacaktır. Bu projelerle, Sultan Fatih'in fethederek bir çağı kapatıp bir çağı açtığı İstanbul, gelecek yeni bir çağın kapısını aralamaktadır. Projenin tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.''

