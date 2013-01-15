3. havalimanı için yabancı ortaklar beklemede

İstanbul ’un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı, 2013 yılında toplam yolcu sayısını yüzde 22 arttırarak 18.2 milyona çıkarmayı hedefliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 40 ortağı olan Limak Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “2012 yılını 14.9 milyon yolcu ile kapadık. Bir önceki yıla göre yüzde 9’luk artış oldu. 2013 hedefimiz ise yaklaşık yüzde 22’lik büyüme ile yaklaşık 18.2 milyon yolcuya ulaşmak” dedi. Limak Yatırım, Hintli GMR Infrastructure ve Malaysia Airports konsorsiyumu Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 2008 yılından bu yana işletiyor. Üçüncü havalimanı süreci ile de yakından ilgilendiklerini belirten Özdemir, “Üçüncü havalimanına bakıyoruz. Bu ay ihaleye çıkılmasını bekliyoruz. Yerli ve yabancı şirketlerden çok ilgi var. Özellikle yabancılar ortaklık için bir hayli kapımızı çalıyor” diye konuştu.

THY’nin bazı hatları gelecek



radikal.com.tr.'nin Reuters dayandırdığı habere göre Özdemir, Türk Hava Yolları’nın önümüzdeki günlerde bazı dış hat uçuşlarını da Sabiha Gökçen’e kaydırmasını beklediklerini belirterek, “Özellikle Ortadoğu ’daki bazı uçuşlarını Avrupa’ya bağlamayı düşünüyorlar” dedi.

Özdemir, Sabiha Gökçen’den bugün itibariyle 47 hava yolu şirketinin 90’ı yurtdışı, 33’ü yurtiçi olmak üzere toplam 123 noktaya uçtuklarını belirterek, 2013 yılında birçok yeni hattın da açılmasını beklediklerini kaydetti.

Kadıköy-Kartal metro bağlantısının açılmasının ardından Sabiha Gökçen’e metro bağlantısı için 8 kilometrelik mesafe kaldığını ifade eden Özdemir, “Bu yıl içinde Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bu 8 km için ihaleye çıkacak. İnşaatın en fazla bir yıl içinde tamamlanacağını düşünüyoruz ve 2013 sonu veya 2014 başında havalimanının metro bağlantısı olacak” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ikinci pistin yapılması konusunda da Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve DHMİ arasında anlaşma sağlandığını kaydeden Özdemir, “Bu yıl ikinci pistin ihale edilmesini bekliyoruz. İnşaatın da 24-36 ay arasında tamamlanabileceğini öngörüyoruz. 2013’te ihale edilince sanıyorum 2016’da devreye girer” şeklinde konuştu

İkinci pist ile birinci pist arasında yaklaşık 1100 metre mesafe bulunacağını ve bu sayede iki pistte uçakların aynı anda iniş-kalkış yapabileceğini kaydeden Özdemir, “Bu pistin uzunluğu 3500 metre olacak. İleride bu pistin devreye girmesinin ardından Sabiha Gökçen’in yolcu kapasitesi 70-80 milyona kadar çıkabilecek” diye devam etti.