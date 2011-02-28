İstanbul'a 3 gün boyunca kar etkili olacak

T24 - Marmara'ya kar geliyor. Meteoroloji'ye göre, İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günü kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar -1 dereceye kadar düşecek. Yağışlar ise tüm yurtta etkili olacak.

Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'in yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek.

Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'in yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.



Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

Trakya ile yurdun doğu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda muhtemel çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



