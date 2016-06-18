İstanbul’a 29 km uzunluğunda 7 bağımsız tünel; peki ulaşım sorunu çözülecek mi?

İstanbul’da şehrin ana arteleri E-5 ve E-6’yı bağlayacak birbirinden bağımsız 6 tünelin yanı sıra, Sarıyer Kilyos karayoluna da bir tünel inşa edilmesi planlanıyor. Plana, CHP'li belediye meclis üyeleri ulaşım sorununun lastik tekerlekli araçlarla çözülmeyeceği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ezgi Çapa'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükçekmece-Esenyurt-Avcılar-Küçükçekmece-Bahçelievler-Bayrampaşa-Kağıthane karayolu tünelleri ve Sarıyer Kilyos karayolu tüneli projesine ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

E-5 ve E-6 karayollarını bağlayarak İstanbul trafiğinin rahatlatılmasının amaçlandığı belirtilen tünelin 23 km uzunluğunda olması ve projenin 2.5 milyar liraya mâl olması öngörülüyor. Sarıyer trafiğine çözüm olması için de 6 km uzunluğunda olacak Sarıyer Kilyos Karayolu Tüneli projesinin yapılması planlanıyor.

CHP: Tünel çözüm değil, metro yapılmalı

İstanbul’un trafik sorununun karayolu ve lastik tekerlekli araçlara yönelik çözümlerle sonlandırılamayacağını savunan CHP grubu, aynı hatta metro sistemi yapılması gerektiğini belirterek, oylamada ‘red’ oyu kullandı.

CHP adına söz alan İBB Meclis Üyesi Gökan Zeybek, "23 km uzunluğundaki karayolları tünelleri İstanbul’un ulaşım meselesini, lastik tekerlekli araçlarla çözme anlayışımıza yeni bir yük getirecektir. Kısa vadede olumlu sonuçlar doğursa bile uzun vadede hiçbir şekilde İstanbul’un sorununu çözmeyecektir" diye konuştu.

Proje için ilgili kurumların görüşlerinin alınmadığını ve bağlayacak bağlantı yolları için gerekli planlamanın yapılmadığını savunan Zeybek, "1,5 milyon insanın kullandığı güzergahta metro hattının daha faydalı olacağına inanıyorum. İstanbul’da her bir mahallede metro durağı bulunmaz ise yaşadığımız zorluklar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AKP: Günde 300 bin araç geçecek

CHP’nin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Meclis üyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, 23 km uzunluğundaki tünelin maliyetinin 2.5 milyar lira olacağını söyledi.

Metronun kilometre maliyetinin 50 milyon dolar olduğunu hatırlatan Yeter, yapılması planan tünelden günde 300 bin aracın geçmesinin beklendiğini, bu hatta zaten 2 tane metro hattının bulunduğunu ifade etti.