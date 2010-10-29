İstanbul yine yağmura teslim oldu

T24 - Marmara'da sıcaklık 8 derece birden düştü. Soğuk havayla birlikte İstanbul'da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren yollarda araç yoğunluğu oluştu. İşyerlerine gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışlar bugün de devam edecek.







İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik. Hele bir de yağmur yağıyorsa o zaman trafik tam bir çileye dönüşüyor.

Yağışlı ve soğuk hava İstanbul'u esir aldı. Sıcaklıklar bir anda 8 derece düştü.

Yağışa bir de şiddetli poyraz eklenince, vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Hava koşullarının bu kadar kötü olması trafiği de etkiledi. İşlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, uzayıp giden trafikte takılıp kaldı.

Sağanak yağış ve rüzgar dün öğle saatlerinde şiddetini artırdı. 29 Ekim tatili nedeni ile işyerleri yarım gün çalıştı, hal böyle olunca trafik iyice sıkıştı. 15 dakikalık mesafeler 1,5-2 saatte katedilebildi.

Hiç dinmeyen yağmur, Bostancı, Yenikapı ve Bandırma ararsındaki deniz otobüsleriyle bazı bazı vapur seferlerini iptal ettirdi.





Her yeri su bastı, ağaçlar devrildi

Aralıksız yağan yağmur, yollarda su birikintilerine neden oldu. Ancak Beyoğlu'nda oluşan su birikintisi herkesi korkuttu.

Rögardan çıktığı sanılan köpük yolu kapladı. Araçlar zar zor ilerledi.

Köpüklenmenin belediyenin çöp arıtma tesisine yakın bir bölgede olması, sızıntı kuşkularına neden oldu. Çevredekilerin ihbarlarına rağmen bölgeye İSKİ'den ekip de gelmedi.

Belediye işçileri, köpüğü kar kürer gibi temizlemeye çalıştı. Yağmur sularının, İstanbul Boğazı'na taşıdığı toprak da, denizin rengini kahverengiye bürüdü.

Kartal'da ise, rüzgardan devrilen ağaç yolu kapadı. İtfaiye ekipleri yola düşen ağacı, keserek kaldırdı.



