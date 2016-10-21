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Yaşam

İstanbul yine karanlığa gömülecek

13 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

21 Ekim 2016 00:22

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 20 Ekim'de elektrik verilemeyecek.

Ataşehir, Beykoz, Sancaktepe, Şile, Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 20 Ekim'de elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 14.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 16, 18, 14, 15, 11, 13 ve 17. sokaklar,Yeni Çamlıca Mahallesi Aykut, Selen, Sakarya sokakları, 09.00-16.00'da, İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Özyurt, Kayışdağı, Buket, Özen, İspirli Canip, Ahmet Tarık, Karslı Ahmet, Alanaldı, Aydınlık sokakları, Küçükbakkalköy Mahallesi Cami Sokağı, Beykoz'da 09.00-18.00'de, Gümüşsuyu Mahallesi Ahmet Usta Çıkmazı, 09.00-17.00'de, Yeni Mahalle Sevda, Hayribey Çıkmazı, Birkandan, Dikilitaş, Dr. Ömer Besim Paşa, Ada Çıkmazı, Akasya, Kuyu, Nişangah, Nar, Sarnıç Çıkmazı elektrik alamayacak.

Sancaktepe'de 03.00-08.00'de, Akpınar Mahallesi Özkan, Kılıç Reis, Pehlivanlı, Tuna sokakları, Fatih Mahallesi Eda, Zeynep, Harem, Plevne, Bebek, Zeybek, Cumhur, Meram, Tabip, Alınteri, Emektar, Yakacık, Hanedan, Davraz, İmren, Kılıçarslan, Durak, Kılıç Reis, Tuna, Keşif, Gülzade, Hatıra, Mektep, Yakamoz, Keten, Cennet, Uygun, Emirhan, Akdenizli, Çay, Fabrika, Ebedi, Kerpiç, Yılmazlar, Paşabahçe sokakları, 09.00-15.00'de, Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu, Türkkan, Hüner, Ocak sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Şile'de 10.00-17.00'de, Çavuş Mahallesi Sunay Sokağı, Yeniköy Mahallesi Alaçam, Bafra, Baran, Bozdağ, Refah, Diyar, İlkin, Mera, Naz, Olgun, Yeniköy, Nefer sokakları, Yaylalı Mahallesi Yaylalı, Sezgi, Aras, Sunaylı sokakları, Pendik'te 10.00-12.00'de, Dumlupınar Mahallesi Atmaca, Bulut, Ekspres, Türkü, Kızılırmak, Şehit Hasan Kurt, Azdavay, Toros, Uludağ, Aslanağzı, Ziya Paşa, Çemenzar, Günlük sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kadıköy'de 09.00-18.00'de, Acıbadem Mahallesi Lise Yolu Sokağı, 11.00-13.30'da, Feneryolu Mahallesi Bağdat, Eyüppaşa, Selçuk Sindal, Kumbaracılar, Gazi Muhtarpaşa, Feneryolu, Hatboyu sokakları, Kartal'da 09.00-17.00'de, Orhantepe Mahallesi Küçüksu, Kars, Göksu, Hamitbey, Kemalettin, Albay Sedat Bey, Anıl, Aynur sokakları, Orta Mahallesi Tümay Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Ümraniye'de 09.00-18.00'de, Aşağı Dudullu Mahallesi Ilgaz, Neşe sokakları, Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya sokakları, Üsküdar'da 08.00-17.00'de, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yenibahar, Toros, Güzelçeşme, Kartal Çıkmazı, Sakız, Vişne, Kırmızı Karanfil, Bosna, Özçelik, Boğaz sokaklarına elektrik verilemeyecek.

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