-İSTANBUL YILBAŞINDA ''IŞIL IŞIL'' İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Yılbaşı kutlamaları kapsamında, İstanbul'un önemli bazı noktaları ile alış-veriş merkezleri binlerce ampulle süslenerek, yeni yıla ışıl ışıl girmeye hazırlanıyor. İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneğinin ''2011 Yılbaşı Işıklandırma Projesi'' kapsamında süslendi. Yılbaşı coşkusunun en yoğun yaşandığı Taksim-Tünel arası, proje kapsamında çeşitli renk ve güçlerde 68 bin 412 ampulle ışıklandırıldı. İnsanların İstanbul'a geldiğinde mutlaka Taksim'e çıktığını, İstiklal Caddesi'ne geldiğini dile getiren Belediye Başkanı Demircan, şöyle konuştu: ''Bizlerin Beyoğlulular olarak, burada hayatını sürdüren sivil toplum kuruluşlarıyla misafirperverliğimizi en güzel şekilde ortaya koymak suretiyle gelenleri mutlu etmek gibi de bir vazifemiz var. 2011'e zevkle hazırlandık. Her senekinden daha farklı, daha güzel bir şey yapma gayretinde olduk. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, derneğimiz ve gönül verenlerle böyle bir güzelliği koordine ettik. Bu güzelliği hep birlikte yeni yıla girerken beraberce yaşayacağız. Nostaljik tramvay da caddemize ayrı bir heyecan katacak.'' -''NİŞANTAŞI 2011'E HAZIR- Şişli Belediyesinin gerçekleştirdiği Kentsel Tasarım Projesi ile dikkatleri üzerine çeken Nişantaşı, proje kapsamında bölge bölge geliştirilen konseptler dahilinde yılbaşı etkinlikleri ve süslemelerle donatıldı. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi yılbaşı süslemeleri kapsamında, kırmızı halı konsepti ile süslenerek, boydan boya kırmızı halı ile kaplandı. Cadde üzerine asılan avizeler, caddeyi ışıl ışıl aydınlatırken, farklı konsept ve renklerde süslenmiş dev yılbaşı mankenleri ise göz alıyor. Atiye ve Bostan sokaklar, ''Yıldızlar geçidi'' konsepti ile süslendi ve caddelerin üzerleri ışıklı yıldız ile kaplandı. Teşvikiye Caddesi de hediye cenneti konsepti ile dekore edilirken, cadde boyunca ışıklı hediye çelenkleri Nişantaşı'na gelenlerin oldukça ilgisini çekiyor. Nişantaşı meydanına kurulan 7 metrelik dev yılbaşı ağacı ilgi ile karşılanıyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında baştan aşağı yenilenen Abdi İpekçi Caddesi, 31 Aralık akşamı binlerce İstanbulluya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbullular, Abdi İpekçi'de yapılacak havai fişek gösterileriyle yeni yıla girecekler. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ''Türkiye'nin kalbi Nişantaşı'nda atacak. Artık Avrupa, Türkiye'nin cazibe merkezi Nişantaşı'na gelsin istedik, öyle de olacak'' diyerek, yılbaşının bir şölen havasında, huzurlu ve coşkuyla geçeceğini söyledi. -YILBAŞINDA FORUM İSTANBUL DA IŞIL IŞIL OLACAK- Forum İstanbul'un silüet aydınlatmasında 210 bin adet, dış cephe süslemesinde 1 milyon 251 bin adet, iç cephe süslemelerinde 1 milyon 189 bin 800 ve objelerde de 2 milyon 175 bin adet led aydınlatma sistemi kullanıldı. Yılbaşı dekorunu, Serhan Gürkan'ın tasarımı ve GMG ile Trako firmalarının uygulamaları hayata geçirirken, yine geçen yılbaşı GMG ve Trako firmaları tarafından yapılan çalışma BMD Ödüllerinde ''yeni yıl dekorasyonu'' dalında birincilik almıştı.