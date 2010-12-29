-İSTANBUL YILBAŞINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yeni yıla girmesi için önlemler aldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Taksim, Eminönü, Aksaray, Kadıköy, Üsküdar meydanları ile önem arz eden ana caddelerde, zabıta tarafından, dilenci, işgal, seyyar satıcı oluşumlarının önlenmesine yönelik 197 personel ve 28 ekip ile denetimler yapılacak. Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Anadolu ve Avrupa yakasında dolmuş, taksi ve minibüs denetimleri yapılacak, ayrıca Taksim, Aksaray ve Mecidiyeköy'de çekicilerle tedbirler alınacak. Anadolu ve Avrupa yakasında 17.00-24.00 saatleri arasında denetimler, eğlence merkezleri, restoran ve oteller üzerinde yoğunlaştırılarak, fiyat ve tarife denetimleri yapılacak. Vatandaşlar, her türlü müracaat ve şikayetlerini, Zabıta Müdürlüğünün, 0 212 521 84 65 (3 hat) numaralı telefonuna ya da 153 Beyaz Masa'ya iletebilecek. -ULAŞIM ÖNLEMLERİ- Yılbaşını eğlence mekanlarında ve dışarıda kutlayacak vatandaşların evlerine güvenle ulaşması için toplu ulaşım araçları, gece saatlerinde de çalışmaya devam edecek. İETT'nin, yılbaşı gecesi bazı hatlarına ek seferler konularak, sabaha kadar ulaşım sağlanacak. Taksim'den, Ataköy, Yeşilköy, Havalimanı, Yenibosna-Metro, Başakşehir, Bağcılar, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Esenkent, Nurtepe, Çağlayan, Okmeydanı, Gaziosmanpaşa, Basın Sitesi, Cebeci, Kocamustafapaşa, Edirnekapı, Otogar, Topkapı, Sarıyer, Bostancı'ya, Kadıköy'den, Taksim, Üsküdar Ortaçeşme'ye, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Tuzla'ya, Üsküdar'dan Sultanbeyli ve Bakırköy'den Büyükçekmece'ye gece ek seferler konulacak. Ayrıca 24 saat esasına göre hizmet veren metrobüs hattında da gece sefer sayıları artırılacak. 31 Aralık gecesi, İstanbul metrosu ve füniküler işletmesinde, saat 02.00'ye kadar sefer yapılacak. Kabataş-Zeytinburnu tramvay hattı, Kabataş-Cevizlibağ kesimindeki seferler saat 01.00'e kadar uzatılacak. Cevizlibağ durağında metrobüsle aktarma yapılabilecek. İDO yılbaşı gecesinde, seferlerinde düzenlemeye gidecek. İç hat deniz otobüsü seferlerinde pazar günü tarifesi uygulanacak. Dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribotların sabah ilk seferleri iptal edilirken, günün belli saatlerinde ek sefer uygulaması yapılacak. 1 Ocak 2011 Cumartesi günü, iç hat deniz otobüsü seferlerinde ve şehir hatlarının tüm vapur seferlerinde pazar günü tarifesi geçerli olacak. Ayrıca şehir hatlarında iki kıta arasında ulaşımın rahatlıkla sağlanabilmesi için gece geç saatte 8 hatta ek sefer uygulaması yapılacak. Kadıköy-Kabataş hattında 21.30 ve 01.00, Kabataş-Kadıköy hattında 23.00 ve 01.30, Kadıköy-Beşiktaş hattında 01.00, Beşiktaş–Kadıköy hattında 01.30, Karaköy-Kadıköy hattında karşılıklı olarak 01.00, Üsküdar–Eminönü 01.00, Eminönü–Üsküdar 01.30 saatlerinde ek sefer yapılacak. İstanbul'un en önemli merkezi olan ve yılbaşı eğlencelerinin yoğun olarak yaşandığı Taksim Meydanı da led ışıklandırmalarla süslendi. Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği, Beyoğlu Belediyesi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, İstiklal Caddesi'ni ve Beyoğlu'nu, Taksim-Tünel arasında çeşitli renk ve güçlerde ampullerle süslerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Taksim Meydanı'nı görkemli bir şekilde ışıklandırdı.