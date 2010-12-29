İstanbul yılbaşına 5 bin polisle girecek

T24- İstanbul'da, yılbaşı gecesinde 5 bin polis görev alacak. Taksim'de, insanların rahatça eğlenebilmesi için "Güven Timi" sayısı 2 kat arttırıldı ve 500'e çıkarıldı. Taksim'de görev yapacak toplam polis sayısı 2 bin 200.



Asayiş Şube Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşı gecesi, özellikle Beyoğlu İstiklal Caddesi, Kadıköy, Bahariye ve Bağdat caddeleri ile Bakırköy Meydanı ve caddesi olmak üzere, kentin başlıca meydanları, önde gelen caddelerinde, ''Güven Timleri'' özel önlemlerle çalışacak.

Yılbaşı gecesi, sadece Taksim bölgesinde çalışacak ''Güven Timi'' sayısı geçen yıla göre 2 katı artırılarak 500 personele çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünün ''Güven Timleri''ne tahsis ettiği yunus motosiklet sayısı, geçen yıl 50 iken, bu yıl 100'e çıkartıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden toplam 2 bin 200 polis, Taksim Meydanı ve çevresinde faaliyet gösterecek. İl genelinde ise yılbaşı gecesi toplam 5 bin polis görev alacak.

Güven Timleri, Noel baba kılığında, mevsim şartlarına uygun olarak kestaneci ve diğer değişik kılıklarda sivil olarak, özellikle taciz olaylarına karşı fırsat vermemek için çok titiz bir çalışma yürütecek. Taksim'de İstiklal Caddesi ve onu kesen sokaklar, Taksim Meydanı civarı, Gezi Parkı, Bulvar ve Talimhane'de bu ekipler çalışacak.



Yılbaşında tacizlere daha iyi önlem alındı





Geçen yıldan farklı olarak, Taksim Meydanı'ndaki kameralar HD kalitesine yükseltildi. İstiklal Caddesi üzerindeki 16 direkte buluna 68 kamera ile suça meyilli kişiler takip edilecek. Ayrıca Foto Filim Şube Müdürlüğüne bağlı 28 tane seyyar kamera ile kalabalıkların içinde taciz ve diğer konularla ilgili çekim yapılacak. Bunların bağlı olduğu komuta merkezi MOBESE aracı Taksim Meydanı'nda bulunacak. Bağdat Caddesi, Bakırköy, Nişantaşı gibi merkezi noktaların bulunduğu kentin bütün kutlama alanları, bu MOBESE aracından izlenecek. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü de kentteki durumu buradan takip edecek.







Kentin büyük caddelerine girişlerde, diğer ilçelerden kutlamalar için gelenler hem kimlik kontrolünden hem de üst aramasından geçirilecek. Suç işlemek amacıyla özellikle taciz amacı güdenlere fırsat tanınmayacak bir şekilde önlemlerin alındığı bildirildi.