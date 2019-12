İstanbul yılbaşı gecesine hazır

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesinde İETT, hazırlanan normal ve ek sefer programına göre otobüs seferleri gerçekleştirecek.



İstanbul'un temel ulaşım bölgelerine (Taksim, Bakırköy, Aksaray, Üsküdar, Kadıköy gibi ana meydanlar) göre düzenlenen programda, ihtiyaç halinde otobüs seferlerine ilaveler yapılabilecek. Ayrıca, metrobüs hattında halen 24 saat olarak gerçekleştirilen seferler, yılbaşı gecesi de aralıksız sürecek. Vatandaşlar, İETT ile ilgili sorun ve şikayetlerini 245 07 20 numaralı telefona iletebilecek.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), yılbaşı tatili nedeniyle artacak yoğunluğa paralel olarak halkın rahat ulaşımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacak. Sefer sayılarını artırarak ve rezervasyon tarihlerini genişleterek vatandaşlara hizmet sunacak. İDO ile ilgili şikayetler 444 4 436 numaralı telefona iletilebilecek.



Ulaşım A.Ş de yılbaşı dolayısıyla artacak yoğunluğa paralel olarak sefer sayılarını artıracak.



Ulaşım A.Ş'ye bağlı hizmet veren metro, hafif metro, tramvay ve füniküler sistemdeki tüm hatlarda gece saat 02.00'ye kadar hizmet verilecek.



İtfaiye Müdürlüğü ekipleri görevlerini aralıksız sürdürürken, görevli sayısı normalden 2 kat artırılacak.



Hava şartlarının kötü olması durumunda Yol Bakım Müdürlüğü ve AKOM ekipleri de görev başında olacak.



Kontrol Dairesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetleri ilgililere ulaştırırken, Avrupa ve Anadolu yakalarında minibüs, taksi ve dolmuşları da denetleyecek.



Aynı zamanda Zabıta Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, yılbaşı gecesi saat 20.00'den itibaren yeme, içme, konaklama ve eğlence yerlerini kontrol ederek, diğer belediye ekipleriyle koordineli olarak denetimlerini sürdürecek.



Vatandaşlar şikayetlerini 0 212 527 57 00 - 528 54 72 numaralı telefonlara iletebilecek.



İSKİ, tam kapasiteyle su verecek, olabilecek su arızası ve kanal tıkanmasıyla ilgili tedbirleri alacak ve nöbetçi ekip sayısını artıracak.



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, yılbaşı gecesindeki şehir hatları tarifesini açıkladı.



İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesi şehir hatları seferleri şöyle:



Kadıköy-Kabataş: 20.30, 21.30, 22.30, 00.30, 01.30



Kabataş-Kadıköy: 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 02.00.



Kadıköy-Beşiktaş: 21.45, 22.45, 00.45, 01.45



Beşiktaş-Kadıköy: 22.15, 23.15, 01.15, 02.15



Kadıköy-Karaköy: 01.00, 02.00



Karaköy-Kadıköy: 01.00, 02.00



Üsküdar-Eminönü: 01.00



Eminönü-Üsküdar: 02.00



Adalar-Bostancı: 01.00 Büyükada'dan, 01.15 Heybeliada'dan, 01.30 Burgazada'dan, 01.45 Kınalıada'dan Bostancı'ya.



Bostancı-Adalar: 02.30 Bostancı'dan, 02.50 Kınalıada'dan, 03.05 Burgazada'dan, 03.20 Heybeliada'dan Büyükada'ya.



1 OCAK 2009 SEFER SAATLERİ



Açıklamaya göre, 1 Ocak 2009 sefer saatleri de şöyle:



Yenikapı-Bandırma-Yenikapı hattı:



12.30 Yenikapı-Bandırma HF, 12.30 Bandırma-Yenikapı DO, 18.30 Yenikapı-Bandırma DO, 20.30 Bandırma-Yenikapı HF



Yenikapı-Bursa-Yenikapı hattı:



13.30 Yenikapı-Bursa HF, 13.30 Bursa-Yenikapı HF, 17.30 Yenikapı-Bursa HF, 17.30 Bursa-Yenikapı HF



Pendik-Yalova-Pendik hattı:



07.00 Pendik-Yalova seferi yapılmayacak, 07.00 Yalova-Pendik seferi yapılmayacak.



Yenikapı-Yalova-Yenikapı hattı:



07.30 Yalova-Yenikapı DO yapılmayacak, 18.30 Yenikapı-Yalova DO yapılmayacak.



Armutlu hattı:



18.15 Bostancı-Yenikapı-Armutlu, 18.15 Armutlu-Yenikapı-Bostancı



İç Hatlar:



İç hatlarda pazar günü tarifesi uygulanacak. Bostancı-Kadıköy-Yenikapı seferi yapılmayacak.



Şehir hatları gemilerinde pazar günü tarifesi uygulanacak.