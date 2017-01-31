İstanbul yeşil alanlarını yavaş yavaş kaybediyor!

3. Köprü ve 3. Havalimanı ile kaybettiği yeşil alan 3.000 Gezi Parkı’nı geçen İstanbul, şimdi ise son kalan nefes alma noktalarını yavaş yavaş kaybediyor. Kişi başına 6,5 metrekare yani bir büyük halı kadar yeşil alan düşen şehirde, yüzde 1’lik yeşil alan oranı giderek azalmakta.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak Belgrad Ormanı'ndan Maçka Parkı'na; Validebağ Korusu'ndan Fındıklı ve Roma parklarına İstanbul'un tehdit altında olan yeşil alanlarını ve hikâyelerini derledi.

Maçka Parkı: Tünel geçecek

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı- Ayazağa tünelleri projesi, Beşiktaş’taki Maçka Parkı’ndan geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, 2016 yılının Mayıs ayında oy çokluğuyla kabul edilen projenin, 2019’da tamamlanması bekleniyor.

Parkın içindeki koşu parkuru yayalara kapatıldı, “taşınacak” ağaçlar işaretlendi. 7.5 kilometrelik tünel ile 3. köprüye ve Karadeniz Sahili’ndeki Kumköy koyuna kadar uzanan proje alanı paravanla çevriliyor.

Fındıklı Parkı: ‘Martı’ yuttu

Kabataş’taki Kentsel Sit Alanı olan Fındıklı Parkı’nın bir kısmı, geçen yıl, Kabataş-Beşiktaş-Mahmutbey metro projesi nedeniyle kapatılmıştı şidmi ise park tartışmalı Martı Projesi için kapatıldı.

Parkın büyük bölümüne yeşil bir set çekildi. Martı Projesi için denize çakılan demirler Fındıklı Parkı’nın ucuna kadar ulaştı.Parkta artık İstanbul Boğazı yerine daha çok inşaat çalışmaları izlenebiliyor.

Belgrad Ormanı: Dekovil tehdidi

Belgrad Ormanı, 1. Dünya Savaşı sırasında Karadeniz kıyısından Haliç’teki elektrik santralına kömür taşımak amacıyla inşa edilen tarihi dekovil hattı tehdidi altında. Yeniden planlanan Haliç-Kemerburgaz dekovil hattının Haliç’in bitimindeki Santral İstanbul kampusundan Karadeniz’e doğru giderek, Sadabad, tarihi Kırkçeşme ve Hamidiye Su yollarının bulunduğu bölgeden Eğri Kemer, Uzunkemer ve Ayvad Kemer’in altından Göktürk’e ulaşması planlanıyor.

Hattın duraklarından biri Belgrad Ormanı’nda inşa edilecek. Proje alanı Ayvad Bendi mevkiinde yan yana saf tutan ağaçlara, kırmızı ve mavi işaret konuldu. İBB, hat ihalesini 1 Şubat’a erteledi.

Belgrad Ormanı’nı korumak isteyenler, change.org’da imza kampanyası başlattı.

Validebağ: Büfe bahane, imar şahane

1. derece doğal sit alanı olan Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun da küçük bir kısmı imara açıldı. İBB Meclisi’ne, geçen aralık ayında, tarihi koruya ilişkin tartışma yaratan bir teklif geldi. Teklif kapsamında 354 dönümlük korunun toplam 100 metrekaresi imara açıldı.

Korudaki tescilli binalar da planlara işlendi. Koruya artık 10 metrekareden, sökülüp takılabilir 10 tane büfe, restoran ve benzeri tek katlı yapılar yapılabilecek.

Roma Park: Sosyal tesis inadı

Beyoğlu’nun Cihangir semtindeki Sanatkârlar Parkı olarak da bilinen Roma Park’a İBB tarafından ‘sosyal tesis’ yapılıyor. İBB Meclisi’nde, geçen ay, sosyal tesis yapılmasına ilişkin imar plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Arazide çıkan arkeolojik kalıntılar nedeniyle iş makinelerinin çalışmalarına bir süre ara verilmişti. Arkeoloji Müzesi, alanda kalıntı bulunmadığına “karar verince” inşaat yeniden başladı.

Maçka Parkı'nda ağaç nöbeti: