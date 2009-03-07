İstanbul yerine Hazar Gölü'ne bırakıldılar

Gece boyuncu, dondurucu soğukta ve karlı tepelerde yol arayan mülteciler, donmak üzereyken Jandarma ekipleri tarafından bulundu.İran'dan sınırı kaçak olarak geçen Filistin, Burma, Afanistan, Pakistanlı 71 kaçak mülteciyi, Van'dan İstanbul'a götürme vaadiyle kişi başı 1200 dolarla anlaşan insan tacirleri, kaçaklardan 300'er doları peşin aldıktan sonra kamyon kasasına bindirdi.Kamyon şoförü, kaçakları Elazığ'ın Hasar Gölü kıyısında bulunan Sivrice İlçesi Gözeli Beldesi Kavak Köyü yakınlarına getirip gece yarısı bıraktı. Şoför, mültecilere Hazar Gölü ve çevresindeki yazlık villaları göstererek, ``Burası İstanbul'un denizi, bunlar da İstanbul'un villaları. Karşınızdaki tepeyi aştığınızda İstanbul'u göreceksiniz'' diyerek bıraktı.Dondurucu sokuta gece boyunca İstanbul'a ulaşmak için karşı tepelerde dolaşan mültecileri gören köylüler, Sivrice Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Ekipler, sabah erken saatlerinde donmak üzere olan mültecileri bulup, İlçeJandarma Komutanlığı'na getirdi.Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların karınları doyuruldu. Sivrice Kaymakamı Suat Yıldız, yasal işlemlerin tamamlanması ardından kaçakların sınırıdışı edileceğini söyledi.