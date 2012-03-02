'İstanbul yenileme adıyla yerle bir ediliyor'

T24 - İstanbul'un tarihi değerler açısından en önemli bölgelerinden biri olan Tarlabaşı'nda planlanan yenileme projesine İngiliz basınından "İstanbul yerle bir ediliyor" eleştirisi geldi.

The Guardian gazetesi, İstanbul Tarlabaşı’nda 278 binanın yıkılıp yerine ev, işyeri, otel ve bir alışveriş merkezinin yapılacağını belirterek, Türkiye’nin kültür başkenti İstanbul’un tarihinin, yenilenme adıyla yerle bir edildiği görüşünü savundu.

İngiliz The Guardian gazetesi, “İstanbul’un tarihi, yenilenme adıyla yerle bir ediliyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin kültür başkentinin dev bir yapı projesine maruz kaldığını ileri sürerek, İstanbul’un Tarlabaşı bölgesinde 19. yüzyıldan kalma tarihi boş binaların İstanbul’un eski Yunan nüfusu tarafından kullanıldığını, sokakta ise sadece bir berber ve mahalle dükkanının tutunmaya çalıştığını belirtti.

Gazete, Tarlabaşı’nda 278 binanın yıkılıp üst düzey bir yapı projesiyle ev, işyeri, otel ve bir alışveriş merkezinin yapılacağını kaydederek, Tarla başında oturan Tamer Bekar’ın “Şehir dışındaki yüksek binalara taşınmak istemiyorum” sözlerine yer verdi.

'Sulukule'ye olanalr şimdi Tarlabaşı'na oluyor'

Sulukule’nin de daha önce yerle bir edildiğini yazan Guardian, değerli alanlar yaratmak ve şehir merkezindeki düşük gelirli kişileri şehir dışına çıkarmak için daha önce Sulukule’ye yapılanların Tarlabaşı’na da yapılıyor olmasının eleştirileri arttırdığına işaret etti. Gazete ayrıca, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Müdürü Prof. Gülsen Özaydın’ın, “Şehri bir bütün olarak gören kentsel planlamalar yok. Projeler, tamamen birbirinden bağlantısız ve var olan kentsel doku ve yaşayan insanlar dikkate alınmıyor. Şehrin geleceği için bu çok tehlikeli” sözlerine yer verdi.